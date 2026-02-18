 ఆరా ఆఫ్‌ ఉస్తాద్‌ | Pawan Kalyan Ustad Bhagat Singh: Aura Of Ustaad Song Launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆరా ఆఫ్‌ ఉస్తాద్‌

Feb 23 2026 12:18 AM | Updated on Feb 23 2026 12:18 AM

Pawan Kalyan Ustad Bhagat Singh: Aura Of Ustaad Song Launch

హరీష్‌ శంకర్, దేవిశ్రీప్రసాద్, చంద్రబోస్‌

పవన్‌ కల్యాణ్‌ హీరోగా హరీష్‌ శంకర్‌ దర్శకత్వంలో రూపొందిన తాజా సినిమా ‘ఉస్తాద్‌ భగత్‌సింగ్‌’. శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్స్‌గా నటించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ పతాకంపై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై. రవిశంకర్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం మార్చి 26న రిలీజ్‌ కానుంది. ఆదివారం సాయంత్రం హైదరాబాద్‌లోని మల్లారెడ్డి విశ్వవిద్యాపీఠ్‌లో ‘ఆరా ఆఫ్‌ ఉస్తాద్‌’పాట లిరికల్‌ వీడియో లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ను యూనిట్‌ నిర్వహించింది.

ఈ ఈవెంట్‌లో దర్శకుడు హరీష్‌ శంకర్‌ మాట్లాడుతూ– ‘‘పవన్‌ కల్యాణ్‌గారి అభిమానులు కోరుకునే అన్ని అంశాలు ఈ సినిమాలో ఉంటాయి’’ అన్నారు. ‘‘గబ్బర్‌ సింగ్‌’ సినిమాలోని ‘ఆకాశం అమ్మాయైతే..’పాటకు నేను, దేవీ, హరీష్‌గార్లు కలిసి వర్క్‌ చేశాం. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈపాటతో మీ ముందుకు వచ్చాం’’ అని తెలి΄ారు చంద్రబోస్‌. ‘‘ఆరా ఆఫ్‌ ఉస్తాద్‌’ నాకు ప్రత్యేకమైనపాట. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ నా హోమ్‌ బ్యానర్‌ వంటిది. ఈ నిర్మాతలకు సినిమా అంటే ఎంతో తపన’’ అన్నారు దేవిశ్రీ ప్రసాద్‌.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

లాంచనంగా మొదలైన రిషభ్ శెట్టి 'జై హనుమాన్' (ఫొటోలు)
photo 2

లక్కీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ ప్రొడక్షన్‌ నంబర్‌-1 లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సరస్వతి మూవీ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

విశ్వక్ సేన్ కల్ట్‌ మూవీ టీజర్ లాంఛ్ (ఫొటోలు)
photo 5

హిందూ, క్రిస్టియన్‍ పద్ధతుల్లో బ్రిటీషర్‌ని పెళ్లాడిన నటి (ఫొటోలు)

Video

View all
Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna Wedding In Rajasthan 1
Video_icon

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి రిసెప్షన్ డేట్ లీక్
SBI Funds Mega IPO Alert To Investors 2
Video_icon

SBI నుంచి మరో అతిపెద్ద IPO.. రూ.1.36 లక్షల కోట్లు..
Ambati Rambabu Fires On CM Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

తప్పు చేసిన వారు వెంకటేశ్వర స్వామి ఆగ్రహానికి ఆహుతి కాక తప్పదు
Jagtial District Malyala Canal Car Incident 4
Video_icon

కారులో డెడ్ బాడీ
Jai Hanuman Movie Pooja Ceremony At Hampi 5
Video_icon

హనుమాన్ సీక్వెల్.. “జై హనుమాన్” మొదలైంది.. పూజా కార్యక్రమంలో రిషబ్ శెట్టి
Advertisement
 