 మొన్న ఆమిర్‌... ఇప్పుడు షారూఖ్‌! | Shah Rukh Khan Guest Role in Rajinikanth Jailer 2 Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రజనీ కోసం మొన్న ఆమిర్‌.. ఇప్పుడు షారూఖ్‌!

Dec 27 2025 11:54 AM | Updated on Dec 27 2025 12:07 PM

Shah Rukh Khan Guest Role in Rajinikanth Jailer 2 Movie

రజనీకాంత్‌ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న చిత్రాలకు ఇతర ప్రముఖ నటుల సపోర్టింగ్‌ తప్పనిసరిగా మారిందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. ఈయన ఇంతకు ముందు నటించిన జైలర్, వేట్టయయాన్, కూలీ చిత్రాల్లో ఇతర భాషలకు చెందిన ప్రముఖ నటులు ముఖ్య భూమిక పోషించిన విషయం తెలిసిందే! వీటిలో జైలర్‌ చిత్రం మినహా ఇతర చిత్రాలు ఆశించిన స్థాయిలో సక్సెస్‌ కాలేకపోయాయి. 

రజనీకాంత్‌ సినిమాలో గెస్టులు
జైలర్‌ చిత్రంలో రజనీకాంత్‌తో పాటు బాలీవుడ్‌ నటుడు జాకీష్రాఫ్, కన్నడ సూపర్‌స్టార్‌ శివ రాజ్‌కుమార్, మలయాళ సూపర్‌స్టార్‌ మోహన్‌ లాల్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. అదేవిధంగా హీరోయిన్‌ తమన్నా ప్రత్యేక పాట సినిమాకు మరింత బలంగా మారింది. ఇక వేట్టయాన్‌ చిత్రంలో బాలీవుడ్‌ బిగ్‌ బి అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ ముఖ్యపాత్ర పోషించారు. అయినప్పటికీ ఆ చిత్రం ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయింది. 

మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌
అదేవిధంగా రజనీకాంత్‌ ఇటీవల నటించిన కూలీ చిత్రంలోనూ బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు ఆమిర్‌ ఖాన్‌ అతిథి పాత్రలో నటించారు. టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నాగార్జున, శాండిల్‌వుడ్‌ స్టార్‌ ఉపేంద్ర ముఖ్యపాత్రలను పోషించారు. ఈ సినిమా రూ.500 కోట్లు రాబట్టినప్పటికీ మిక్స్‌డ్‌ టాక్‌ సంపాదించుకుంది. ప్రస్తుతం రజనీకాంత్‌ నటిస్తున్న చిత్రం జైలర్‌–2. ఇది జైలర్‌ చిత్రానికి సీక్వెల్‌. 

జైలర్‌ 2లో సూపర్‌ స్టార్‌
ఇందులోనూ మలయాళ సూపర్‌స్టార్‌ మోహన్‌లాల్, శాండిల్‌ వుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ శివరాజ్‌కుమార్, బాలీవుడ్‌ నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తి, బాలీవుడ్‌ భామ విద్యాబాలన్‌తోపాటు నటి రమ్యకష్ణ తదితరులు నటిస్తున్నారు. తాజాగా ఇందులో అతిథి పాత్రలో బాలీవుడ్‌ సూపర్‌స్టార్‌ షారూఖ్‌ ఖాన్‌ నటిస్తున్నట్లు సమాచారం. సీనియర్‌ నటుడు మిథున్‌ చక్రవర్తి.. జైలర్‌ 2లో షారూఖ్‌ ఉన్నట్లు పేర్కొన్నాడు. అనిరుధ్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది సమ్మర్‌లో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణలో ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందిన ఈ శివయ్యను మీరు ఎప్పుడైనా చూశారా (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ల దుస్తులపై 'శివాజీ' కామెంట్‌.. ట్రెండింగ్‌లో 'అనసూయ' (ఫోటోలు)
photo 3

హెబ్బా పటేల్ ‘ఈషా’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

శివాజీ ‘దండోరా’ సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖపట్నం : గంగమ్మా..మమ్మేలు మాయమ్మా! (ఫొటోలు)

Video

View all
Dhurandhar Movie Creates New Record In Indian Film Industry 1
Video_icon

ధురంధర్ కలెక్షన్ల విధ్వంసం
Students Harassment At Narayana Boys High School 2
Video_icon

నారాయణ స్కూల్ లో వేధింపులు.. వార్డెన్, ఏవోని చితకబాదిన పేరెంట్స్

Shekar Reddy Straight Warning To Chandrababu And Nara Lokesh 3
Video_icon

రెండు నెలలు చాలు.. జగన్ వచ్చాక మిమ్మల్ని దేవుడు కూడా కాపాడలేడు
Massive Fire Breaks Out In Car At Petrol Pump 4
Video_icon

తప్పిన పెను ప్రమాదం.. పెట్రోల్ బంకులో మంటలు
Actress Rakul Preet Singh Brother Aman Preet Singh Drugs Case ‪ 5
Video_icon

డ్రగ్స్ కేసు.. రకుల్ సోదరుడు పరార్!
Advertisement
 