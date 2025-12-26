 శ్రీకాంత్ తనయుడి ఛాంపియన్‌.. తొలి రోజే ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయంటే? | Roshan Champion Movie collections world wide day 1 | Sakshi
టాలీవుడ్ నటుడు శ్రీకాంత్ కొడుకు రోషన్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ సినిమా 'ఛాంపియన్'. ఈ పీరియాడికల్ యాక్షన్‌ మూవీ క్రిస్‌మస్‌ కానుకగా థియేటర్లలో రిలీజైంది. ఈ  చిత్రంలో రోషన్ సరసన మలయాళ బ్యూటీ  అనస్వర రాజన్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. విడుదలైన తొలి రోజు నుంచే ఈ సినిమాకు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

తొలిరోజే ఛాంపియన్ మూవీ అదిరిపోయే కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.4.5 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించింది. ఈ విషయాన్ని నిర్మాణ సంస్థ వైజయంతీ మూవీస్‌ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఛాంపియన్ మూవీ పోస్టర్‌ను పంచుకుంది.  కాగా.. బ్రిటీష్ కాలంలో జరిగిన  బైరాన్‌పల్లి గ్రామంలో జరిగిన ఘటన నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రానికి ప్రదీప్‌ అద్వైతం దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీని వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమాస్‌ బ్యానర్లపై నిర్మించారు.

