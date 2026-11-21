రేసన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై గోపి కృష్ణ జయంతి నిర్మాణంలో రాధిక జయంతి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘రాయవలస’. ఈ మూవీలో కార్తీక్, శ్రీష నులు జంటగా నటించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్ ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే తాజాగా మరో సాంగ్ని విడుదల చేసింది చిత్రబృందం.
‘నీతో ఓ అడుగు’ అనే ఈ పాటను హీరో కార్తీక్ స్వయంగా సాహిత్యం అందించడమే కాకుండా తన గాత్రంతో ఆలపించారు. కాగా పల్లెటూరి నేపథ్యంలో ప్రేమ, స్నేహం, కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాల కలయికతో తెరకెక్కుతున్న ‘రాయవలస’ డిసెంబర్ 11న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
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