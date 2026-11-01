తెలుగు బిగ్బాస్ షో మీద ఎన్ని విమర్శలు వచ్చాయో లెక్కలేదు. అయినా సరే నిర్వహకులు తీరు మార్చుకోవట్లేదు. టీఆర్పీ కోసం రోజురోజుకీ తమ స్థాయి దిగజార్చుకుంటూనే ఉన్నారు. శనివారం ఎపిసోడ్లోనూ అలాంటి ఓ సంఘటన కంపరం పుట్టించింది. ప్రధాన సూత్రధారి రోహిత్ కాగా అతడికి వంతపాడుతూ వర్షిణి, ముకేశ్ అలానే ప్రవర్తించారు. ఇదంతా చూసి కూడా హోస్ట్ నాగార్జున ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నారు? అసలు జనాలకు వీళ్లు ఏం మెసేజ్ ఇద్దామనుకుంటున్నారు?
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ప్రస్తుత బిగ్బాస్ సీజన్లో ప్రారంభం నుంచి త్రిగుణ్ vs రోహిత్ అన్నట్లుగానే ఉంది. రోహిత్ ఎన్ని మాటలు అంటున్నా, ఇబ్బందులు పెడుతున్నా త్రిగుణ్ గేమ్స్లో గెలుస్తూ వస్తున్నాడు. ఈ వారం అల్టిమేట్ గోట్ కూడా అయిపోయాడు. అదే టైంలో రోహిత్ మాత్రం సోషల్ మీడియాలోనే ఎలివేషన్లు ఇప్పించుకుంటున్నాడు తప్పితే షోలో ఘోరాతిఘోరంగా ఆడుతున్నాడు. అంతకు మించి సైకోలా దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు.
బిగ్బాస్ అనేది ఓ గేమ్ షో. ఇందులో గెలిచినా ఓడినా పెద్దగా ప్రయోజనం ఉండదు. రెండు రోజులు పోతే అందరూ ఈ షో గురించే మర్చిపోతారు. గేమ్ పరంగా ఏదైనా అనుకోవచ్చు గానీ వ్యక్తిగతంగా తిట్టడం, టార్గెట్ చేయడం సరికాదు. అగ్నిపరీక్షలో సెలెక్ట్ అయి సామాన్యుడు అనే ట్యాగ్ లైన్తో హౌస్లోకి వచ్చిన రోహిత్.. శనివారం(అక్టోబర్ 31) ఎపిసోడ్లో త్రిగుణ్ గురించి మాట్లాడుతూ సన్నని ఊచకు ఆయిల్ రాసి దింపుతానని అనడం షాకింగ్. పక్కనే ఉన్న వర్షిణి మరింత అసహ్యంగా.. 'నేనేతై కనిపించకుండా పోతుంది' అనేసింది. ముఖేశ్ అయితే 'పుష్ అండ్ పుల్' అని సైగలు చేశాడు. ఈ వ్యవహారం మొత్తం గిఫ్ట్ వీడియో రూపంలో త్రిగుణ్కి చూపించారు.
ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే రోహిత్-వర్షిణి-ముకేశ్ కంపరం పుట్టేంత దారుణంగా మాట్లాడితే వాళ్లని అందరిముందు తిట్టాల్సింది పోయి.. సదరు తతంగాన్ని వీడియో రూపంలో త్రిగుణ్కి ఎందుకు చూపించారు? అంటే సదరు మాటల్ని చూపించి పొగపెట్టి, తద్వారా వివాదాన్ని రేపి దాన్ని టీఆర్పీ చేసుకుందామని బిగ్బాస్ టీమ్ అనుకుంటోందా?
ఒకవేళ ఇవే మాటలు.. ఓ అమ్మాయి గురించి అని ఉంటే షో ఆగిపోయేది. ఆగాలి కూడా. కానీ ఇక్కడ బాధితుడు మగవాడు కాబట్టి.. గిఫ్ట్ వీడియో అని చూపించి ముందుకెళ్లిపోయారు. 'మగాడు కదా తట్టుకుంటాడు' అనే ఆలోచన ఎంతవరకు కరెక్ట్? మగవాళ్ల మీద హింస, లైంగిక బెదిరింపులు కూడా వేధింపులేగా!
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బిగ్బాస్ షోని చాలామంది తమ పిల్లలతో కలిసి చూస్తుంటారు. రోహిత్ లాంటి వ్యక్తులు సైకోల్లా ప్రవర్తించి, మట్లాడే ఇలాంటి మాటల వల్ల ఫ్యామిలీ ప్రేక్షకులకు ఏం మెసేజ్ ఇద్దామనుకుంటున్నారో బిగ్బాస్ టీమ్ సమాధానం చెప్పాలి. ఇప్పటికే షోని బ్యాన్ చేయాలని కొందరు ఎప్పటికప్పుడు విమర్శిస్తూనే ఉన్నారు. అలాంటి వాళ్ల వాదనకు రోహిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మరింత బలం చేకూర్చాయి. బిగ్బాస్ షోపై ఇప్పటికే నెగిటివిటీ ఉంది. ఇలాంటి మాటలు, ప్రవర్తనతో అది మరింత దిగజారిపోతోంది.
ఈ వారం ఝాన్సీతో పాటు రోహిత్ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యాడని అంటున్నారు. ఒకవేళ అదే నిజమైతే మాత్రం సరైన పనే చేశారు. ఎందుకంటే త్రిగుణ్ గురించే కాదు దేబ్జానీ గురించి ఓ సందర్భంలో మాట్లాడిన రోహిత్.. ఆమె జుట్టు పట్టి లాగుతా అన్నట్లు సైగలు చేశాడు. తనతో పోటీపడే అమ్మాయిని ఈడ్చి కొట్టాలనే మాటలు.. ఇలాంటి వాటి ద్వారా నిర్వాహకులు ఏం చెబుదామనుకుంటున్నారు? మగవాడితో పోటీపడితే అమ్మాయికి దెబ్బలే సమాధానమా?
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