 శ్రీదేవికి జిరాక్స్ కాపీ.. ఐకానిక్ మూవీ లుక్‌లో జాన్వీ కపూర్‌..! | Janhvi Kapoor recreated Sridevi iconic Nagina look with friends | Sakshi
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Janhvi Kapoor: శ్రీదేవికి జిరాక్స్ కాపీ.. ఐకానిక్ మూవీ లుక్‌లో జాన్వీ కపూర్‌..!

Nov 1 2026 1:19 PM | Updated on Nov 1 2026 1:19 PM

Janhvi Kapoor recreated Sridevi iconic Nagina look with friends

బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్ ఈ ఏడాది పెద్ది మూవీతో అలరించింది. ఈ చిత్రంలో మెగా హీరో రామ్ చరణ్ సరసన హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది. బుచ్చిబాబు సనా దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. తాజాగా ఈ ముద్దుగుమ్మ హలోవిన్ వేడుకలో పాల్గొంది. ఈ సందర్భంగా తన మదర్ శ్రీదేవి లుక్‌ను రీ క్రియేట్ చేసింది. నగీనా' చిత్రంలోని శ్రీదేవి లుక్‌లో కనిపించి శ్రీదేవిని గుర్తుకు తెచ్చింది.

ఈ వేడుకలో జాన్వీ కపూర్‌తో పాటు ప్రియాంక చోప్రా పాల్గొంది. ప్రియాంక కింగ్ కైలీగా కనిపించగా.. ఆమె భర్త నిక్ జోన్‌ కౌబాయ్‌గా.. వారి కుమార్తె యువరాణిగా దెయ్యం లుక్‌లో కనిపించింది. ఈ హలోవిన్ వేడుకలో జాన్వీ కపూర్‌తో ఆమె పలువురు బాలీవుడ్ నటుడు కూడా పాల్గొన్నారు. జాన్వీ స్నేహితుడు వైష్ణవ్ ప్రవీణ్.. అమ్రిష్ పూరి పాత్రలో కనిపించాడు. కాగా.. ప్రియాంక చోప్రా ఈ హాలోవీన్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పంచుకున్నారు. దీపావళి, హాలోవీన్ దాదాపు ఒకే సమయంలో వస్తాయని తెలిపారు.

 

 

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