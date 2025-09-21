 ట్రైలర్‌ రెడీ | Rishab Shetty Kantara: Chapter 1 trailer to release on September 22 | Sakshi
ట్రైలర్‌ రెడీ

Sep 21 2025 4:09 AM | Updated on Sep 21 2025 4:09 AM

Rishab Shetty Kantara: Chapter 1 trailer to release on September 22

రిషబ్‌ శెట్టి హీరోగా నటించి, స్వీయ దర్శకత్వం వహించిన తాజా చిత్రం ‘కాంతార: చాప్టర్‌1’. ఈ చిత్రంలో రుక్మిణీ వసంత్‌ హీరోయిన్‌గా నటించగా, గుల్షన్‌ దేవయ్య, జయరాం ఇతర ప్రధాన  పాత్రల్లో నటించారు. హోంబలే ఫిలింస్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ట్రైలర్‌ను రేపు (సెప్టెంబరు 22) రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లుగా మేకర్స్‌ వెల్లడించి, ఓ కొత్త  పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. కాగా ఈ సినిమా తెలుగు ట్రైలర్‌ను ప్రభాస్, హిందీ ట్రైలర్‌ను హృతిక్‌ రోషన్, తమిళ ట్రైలర్‌ను శివకార్తికేయన్, మలయాలం ట్రైలర్‌ను పృథ్వీరాజ్‌ సుకు మారన్‌లు డిజిటల్‌గా విడుదల చేయనున్నారు.

‘‘ఈ సినిమా కోసం 3వేలమంది ప్రజలు, 500 మంది యోధులు  పాల్గొన్న ఓ భారీ యుద్ధ సన్నివేశాన్ని తెరకెక్కించాం. ఇందుకోసం 25 ఎకరాల స్థలంలో ఓ పట్టణాన్ని నిర్మించి, దాదాపు 50 రోజుల  పాటు షూటింగ్‌ చేశాం. భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అతి పెద్ద సన్నివేశాల్లో ఈ యుద్ధ సన్నివేశం ఒకటిగా నిలుస్తుంది.

‘కాంతార’ (‘కాంతార’ సినిమాకు ప్రీక్వెల్‌గా ‘కాంతార: ఛాప్టర్‌ 1’ చిత్రం తెరకెక్కింది) విజయాన్ని కొనసాగించడంలో హోంబలే ఫిలింస్‌ రాజీ పడటం లేదు. ఆడియన్స్‌కు థియేటర్స్‌లో గొప్ప అనుభూతిని ఇచ్చేలా ఈ సినిమా ఉంటుంది’’ అని చిత్ర యూనిట్‌ పేర్కొంది. కన్నడతో  పాటు హిందీ, తెలుగు, మలయాళ, తమిళ, బెంగాలీ, ఇంగ్లిష్‌ భాషల్లో  ‘కాంతార: ఛాప్టర్‌ 1’ చిత్రం అక్టోబరు 2న థియేటర్స్‌లో రిలీజ్‌ కానుంది.  
 

