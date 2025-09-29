 కాంతార మేకర్స్ ప్రకటన.. తీవ్ర నిరాశలో ఫ్యాన్స్‌! | Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Hombale Films announcementv for fans | Sakshi
Rishab Shetty: కాంతార చాప్టర్-1.. కోలీవుడ్‌ ఫ్యాన్స్‌కు బ్యాడ్ న్యూస్!

Sep 29 2025 7:27 PM | Updated on Sep 29 2025 7:30 PM

Rishab Shetty Kantara Chapter 1 Hombale Films announcementv for fans

కన్నడ హీరో రిషబ్ శెట్టి స్వీయ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న తాజా చిత్రం కాంతార చాప్టర్-1. ఈ మూవీని కాంతారకు ప్రీక్వెల్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ ఏడాది దసరా కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు అంతా సిద్ధమైంది. దీంతో కాంతార మేకర్స్ ప్రమోషన్స్‌తో బిజీ అయిపోయారు. ఇటీవల హైదరాబాద్‌లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ నిర్వహించగా.. తాజాగా ముంబయిలోనూ బిగ్‌ ఈవెంట్‌ నిర్వహిస్తున్నారు.

(ఇది చదవండి: కాంతార చాప్టర్‌ 1 లాంటి సినిమా చేయడం సులభం కాదు: ఎన్టీఆర్‌)

అయితే మంగళవారం చెన్నైలో కాంతార చాప్టర్‌-1 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ జరగాల్సి ఉంది. ఇటీవల జరిగిన కరూర్‌ ఘటన నేపథ్యంలో కాంతార నిర్మాతలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ దురదృష్టకర సంఘటన కారణంగా రేపు చెన్నైలో జరగాల్సిన ప్రమోషనల్ ఈవెంట్‌ను రద్దు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. ఈ ఘటనతో ప్రభావితమైన వారి కోసం  ప్రార్థిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ విషయంలో మమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నందుకు అభిమానులకు ధన్యవాదాలు అంటూ పోస్ట్ చేశారు. సరైన సమయంలో తమిళనాడు ప్రేక్షకులను కలవడానికి మేము ఎదురుచూస్తున్నామని ట్వీట్ చేశారు. ఈ ట్వీట్‌ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.
 

 

