 టాలీవుడ్‌ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే? | VENKATESH PATNALA ALPHA Telugu Movie Trailer | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ALPHA Telugu Movie Trailer: టాలీవుడ్‌ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?

Jan 2 2026 6:09 PM | Updated on Jan 2 2026 6:14 PM

VENKATESH PATNALA ALPHA Telugu Movie Trailer

వెంకటేశ్ పట్నాలా స్వీయ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న చిత్రం ఆల్పా రిడంప్షన్. తానే హీరోగా నటిస్తూ పట్నాలా ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లో ఈ మూవీని నిర్మించారు. విభిన్న కథా చిత్రంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. యాక్షన్ అండ్ ఎమోషనల్ డ్రామాగా వస్తోన్న ఈ సినిమా అన్ని కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుని జనవరి 3న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

​ఈ చిత్రాన్ని  సైకలాజికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్  మూవీ కథేంటో ‍అర్థమవుతోంది. రెగ్యులర్ యాక్షన్ సినిమాలకు భిన్నంగా తెరకెక్కించారు. మనిషిలోని భావోద్వేగాలను, ప్రాయశ్చిత్తాన్ని చూపే సరికొత్త కథాంశంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సినిమాకు భువన్, మార్టిన్ సంగీతమందించారు.


 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నిర్మాత దిల్ రాజు ఫ్యామిలీ దుబాయి ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

కొడుకుతో ట్రిప్ వేసిన వరుణ్ తేజ్-లావణ్య (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌ : ఈ గుహలో ఉన్న లక్ష్మీ నరసింహ ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

కొత్త ఏడాది జోష్‌..జనసంద్రమైన విశాఖ బీచ్ (ఫొటోలు)
photo 5

ప్రభాస్ ‘ది రాజా సాబ్’HD మూవీ స్టిల్స్‌

Video

View all
Kurasala Kannababu Comments on Chandrababu And Nara Lokesh Secret Foreign Trip 1
Video_icon

Kannababu: చంద్రబాబు మాటలు కోటలు దాటుతాయి.. చేతలు ఇళ్లు దాటవు
Chandrababu Govt Revenge Politics on Jogi Ramesh Family 2
Video_icon

జోగి రమేష్ భార్య, కుమారులకు నోటీసులు ఇచ్చిన పోలీసులు
Chicken And Egg Price Hikes In Telangana 3
Video_icon

Price Hikes: కొండెక్కిన చికెన్ ధర
Police lathi charge on YSRCP activists At Kakinada 4
Video_icon

Kakinada: YSRCP కార్యకర్తలపై పోలీసుల లాఠీఛార్జ్
MLA Gali Janardhan Reddy SHOCKING Facts Revealed Video Proof 5
Video_icon

బ్యానర్ల ముసుగులో తనపై హత్యాయత్నం చేశారన్న గాలి జనార్దన్ రెడ్డి
Advertisement
 