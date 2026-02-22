మనసు పిలిచింది

వీకెండ్ విశేషం
47 సంవత్సరాల తర్వాత కమల్, రజనీ కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు తమిళ నటులు తెలుగువారికి ప్రీతిపాత్రులు. తెలుగు కుటుంబాల గుండెల్లో పాగా వేసిన సూపర్స్టార్లు. ఈ ఇద్దరూ కలిసి నటిస్తున్నారంటే తెలుగువారికి ఇద్దరి కథలెన్నో గుర్తుకు వస్తాయి. ఒక నోస్టాల్జియా...
47 సంవత్సరాల తర్వాత రజనీకాంత్, కమల్హాసన్ కలిసి నటిస్తున్నారు. ‘జైలర్’ ఫేమ్ నెల్సన్ డైరెక్టర్. దాని గ్లింప్స్ ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తమిళ, తెలుగు, భారతీయ ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూపుతోంది. నెల్సన్ వారిద్దరి మధ్య పోటీని అలాగే ఉంచుతూ కమలహాసన్కు సీనియారిటీ ఇస్తూ తీసిన ‘కెహెచ్ అండ్ ఆర్కె’ స్పెషల్ గ్లింప్స్ అభిమానులను ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోయింది. తమిళంలోనే ఈ సినిమా తీస్తున్నా తెలుగువారికి స్ట్రయిట్ పిక్చర్తో సమానం. ఎందుకంటే వాళ్లిద్దరూ తెలుగువారికీ సూపర్స్టార్లే కదా.
తెలుగువారికి రామారావు, నాగేశ్వరరావు ఎలా ఇష్టమో తమిళంలో ఎం.జి.ఆర్, శివాజీ గణేశన్ కూడా అలాగే ఇష్టం. ఎం.జి.ఆర్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు నేరుగా తెలియకపోయినా డబ్బింగ్ సినిమాల ద్వారా తెలుసు. అలాగే తెలుగువారికి కృష్ణ, శోభన్బాబు ఎలా ఇష్టమో రజనీకాంత్, కమలహాసన్ కూడా అంతే ఇష్టం. వీరిద్దరూ తెలుగువారితో పాటే తమ కెరీర్ను కొనసాగించారు. తెలుగువారు తమను మరువకుండా చూశారు. వారికి అలా కలిసొచ్చింది.
‘అంతులేని కథ’ (1974)లో ఇద్దరూ యుక్తవయసులో తొలిసారి తెలుగు తెర మీద కనిపించినా ఆ తర్వాత రకరకాల దారుల్లో తెలుగువారికి దగ్గరవుతూ వచ్చారు. కమలహాసన్ ‘మరో చరిత్ర’తో సూపర్హిట్ కొట్టి తెలుగులో ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయాడు. అయితే రజనీకాంత్ ‘చిలకమ్మ చెప్పింది’, ‘అన్నదమ్ముల సవాల్’ చేసినా సరైన దగ్గరితనం ‘వయసు పిలిచింది’ (1978)తోనే వచ్చింది.
కమల్, రజనీ కలిసి నటించిన ఈ సినిమా తెలుగునాట మహిళా ప్రేక్షకులు రజనీకాంత్ను అభిమానించేలా చేసింది. అతని చిక్లెట్ మేనరిజం యూత్కు నచ్చింది. ఆ రోజుల్లో రజనీ పుణ్యమా అని అందరూ చిక్లెట్లు తినడమే. మేడ మెట్లు ‘అలా కూడా ఎక్కుతారా’ అని రజనీని చూసి నోరెళ్లబెట్టారు. స్టయిల్ను తెలుగువారికీ రజనీయే పరిచయం చేశాడు. ఆ తర్వాత ‘సొమ్మొకడిది సోకొకడిది’, ‘ఆకలి రాజ్యం’ తదితర సినిమాలతో కమల్– ‘టైగర్’, ‘రామ్ రాబర్ట్ రహీం’ సినిమాలతో రజనీ తెలుగు థియేటర్లలో ఆడారు. ఈలోపు వీరి డబ్బింగ్ సినిమాలు వచ్చి పోతూ వీరినీ తెలుగు హీరోలుగా వుంచాయి.
‘సాగర సంగమం’ కమల్ హాసన్కు తెలుగులో శాశ్వత స్థానం సంపాదించి పెట్టింది. ఈ బంగారానికి ‘స్వాతిముత్యం’ తావి మాత్రమే. ఈ సమయంలో రజనీ తెలుగుకు కొంత ఎడంగా ఉన్నా ఒక్కసారిగా ‘ముత్తు’ ఆ తర్వాత ‘బాషా’ సినిమాలతో ‘నేను ఒక్క సినిమా తీస్తే వంద సినిమాలు తీసినట్టే’ అన్నట్టుగా సూపర్హిట్ కొట్టారు. ‘అందమైన అనుభవం’, ‘అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం’ (1979) తర్వాత కలిసి నటించడం మానుకున్న కమల్, రజనీ తమ స్టార్డమ్, అభిమానుల ఘర్షణల వల్ల ఎడాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు. నేడు రజనీ 75కు, కమల్ 71కి చేరుకున్నా ప్రేక్షకులు వారిని సూపర్ స్టార్లుగానే తప్ప క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా చూడ నిరాకరిస్తున్నారు.
కాలం మనుషుల్ని దగ్గర చేస్తుంది తప్పదు. ఇన్నాళ్ల తర్వాత ఇద్దరూ ఒకేసారి పక్క పక్కన తెర మీద కనిపించబోతున్నారు. నెల్సన్ దర్శకుడు కాబట్టి కామెడీ కూడా ఉంటుంది. ఇద్దరూ కామెడీ చేయడంలో మేటి కదా. ఈ వంకన ఈ రోజు నుంచే సినీ ప్రేక్షకులు వీరి సినిమా కోసం ఎదురు చూడటం మొదలుపెడతారు. ఏ సంక్రాంతికో, దీపావళికో ఈ డబుల్ ధమాకా దద్దరిల్లనుంది.