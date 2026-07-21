ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా ట్రెండ్ నడుస్తోంది. ఈ సినిమాల్లో హీరోయిన్లు ఎవరా అని చూస్తే రష్మిక లాంటి ఒకరిద్దరు సౌత్ హీరోయిన్లు, లేదంటే బాలీవుడ్ భామలే కనిపిస్తారు. ఈ క్రమంలోనే రీసెంట్గా పెళ్లి చేసుకుని రెండు మూడు ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్న రష్మికని మరో బంపర్ ఆఫర్ వరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏంటి విషయం?
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'పుష్ప' తర్వాత సుకుమార్.. రామ్ చరణ్తో సినిమా చేయబోతున్నాడు. చాన్నాళ్ల క్రితమే మూవీ లాక్ అయింది. రీసెంట్గా 'పెద్ది'తో వచ్చిన చరణ్ ఖాళీ అయిపోయాడు. మరోవైపు సుక్కు చరణ్తో తీయబోయే మూవీ పనిలో ఉన్నాడు. ఇప్పటికే స్క్రిప్ట్ వర్క్ పూర్తయిందని, ప్రస్తుతం మిగతా పనులు జరుగుతున్నాయని తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే హీరోయిన్గా రష్మికని అనుకుంటున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
సుకుమార్ ఇప్పటివరకు చాలానే సినిమాలు చేశాడు గానీ ఒకసారి పనిచేసిన హీరోయిన్తో మళ్లీ పనిచేయలేదు. 'పుష్ప' రెండు భాగాలు అయినప్పటికీ అది ఒక ప్రాజెక్ట్ కిందకే వస్తుంది. ఒకవేళ ఇప్పుడు చరణ్ సరసన రష్మికని తీసుకుంటే సుక్కు సెంటిమెంట్ బ్రేక్ అవుతుంది. అదే టైంల చరణ్-రష్మికది కూడా ఫ్రెష్ కాంబో కాబట్టి. ప్రేక్షకుల్లోనూ కాస్త ఆసక్తి పెరిగే అవకాశముంటుంది.
సుకుమార్ సినిమా అంటే కచ్చితంగా ఏళ్లకు ఏళ్లు పడుతుంది. 'పుష్ప' రెండు భాగాలు తీయడానికి ఐదేళ్లు పట్టేసింది. మరి ఇప్పుడు రామ్ చరణ్తో కనీసంలో కనీసం రెండేళ్లయినా పట్టొచ్చు. అంటే ఎంతలేదన్నా మూవీ వచ్చేసరికి 2028 చివర అయిపోవచ్చు. మరి రష్మిక విషయంలో వస్తున్న రూమర్స్ నిజమా కాదా అనేది రాబోయే రోజుల్లో క్లారిటీ రావొచ్చు.
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