 అఖిల్ లెనిన్.. లవ్ సాంగ్‌ ఫుల్ వీడియో రిలీజ్ | Akhil akkineni Latest Movie lenin VaareVaa VaareVaa video song out now | Sakshi
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Lenin Movie: అఖిల్ లెనిన్.. లవ్ సాంగ్‌ ఫుల్ వీడియో రిలీజ్

Jul 23 2026 9:16 PM | Updated on Jul 23 2026 9:16 PM

Akhil akkineni Latest Movie lenin VaareVaa VaareVaa video song out now

అక్కినేని హీరో అఖిల్ నటించిన లేటేస్ట్ మూవీ లెనిన్. మురళి కిశోర్ అబ్బూరి డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం థియేటర్లలో సందడి చేస్తోంది. తొలి రోజే పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్న ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల పరంగా ఫర్వాలేదనిపించింది. కాగా.. ఈ చిత్రంలో అఖిల్ సరసన భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా కనిపించింది. 

తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఓ క్రేజీ సాంగ్‌ రిలీజ్ చేశారు. రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమాలోని వారెవా వారెవా అంటూ సాగే పాట ఫుల్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ రొమాంటిక్‌ లవ్ సాంగ్‌కు అనంత శ్రీరామ్‌ లిరిక్స్ అందించగా.. శ్వేతా మోహన్, జుబిన్‌ నౌటియాల్‌ ఆలపించారు. ఈ సాంగ్‌ను తమన్ ‍కంపోజ్‌ చేశారు. 


 

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