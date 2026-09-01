 అచ్చొచ్చిన నెలనే మళ్లీ టార్గెట్ చేసిన రష్మిక | Rashmika Mysaa Movie Release Date | Sakshi
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Rashmika Mysaa: రష్మిక 'మైసా' రిలీజ్ డేట్ ప్రకటన

Sep 1 2026 1:14 PM | Updated on Sep 1 2026 1:23 PM

Rashmika Mysaa Movie Release Date

హీరోయిన్ రష్మిక కొన్నాళ్ల క్రితం గాయపడింది. ఓ పాట షూటింగ్‌లో భాగంగా తుంటి భాగానికి గాయమవగా ఇంట్లోనే నెల పాటు విశ్రాంతి తీసుకుంది. ప్రస్తుతం తిరిగి చిత్రీకరణలో పాల్గొంటోంది. ఈ క్రమంలోనే సదరు మూవీ 'మైసా' విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. మళ్లీ అచ్చొచ్చిన నవంబరు నెలలోనే రష్మిక.. తన మూవీతో థియేటర్లలోకి రాబోతుంది.

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గతేడాది నవంబరులో 'ద గర్ల్ ఫ్రెండ్' సినిమాతో సక్సెస్ అందుకున్న రష్మిక.. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో హీరో విజయ్ దేవరకొండని పెళ్లి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం భర్తతోనే 'రణబాలి' అనే పీరియాడికల్ మూవీ చేస్తోంది. రాహుల్ సంక్రిత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబరు 11నే రిలీజ్ చేయాలనుకున్నారు. కానీ షూటింగ్ వాయిదా పడటంతో అక్టోబరు 16న రావాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు.

మరోవైపు రష్మిక చేస్తున్న లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీ 'మైసా'. రవీంద్ర పుల్లెల దర్శకుడు. పూర్తిగా యాక్షన్ బ్యాక్‌డ్రాప్ స్టోరీతో తీస్తున్న ఈ సినిమా నుంచి రష్మిక పవర్‌ఫుల్ లుక్ వదిలి నవంబరు 27న మూవీని థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. అంటే దాదాపు నెల గ్యాప్‌లో రష్మిక తన రెండు మూవీస్‌తో బిగ్ స్క్రీన్స్‌పైకి రాబోతుందనమాట.

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