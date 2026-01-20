 అది నిజం కాదు.. కానీ నిజం కావాలి : రష్మిక | Rashmika Mandanna Opens Up Her Remuneration And Special Song | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అది నిజం కాదు.. కానీ నిజం కావాలి : రష్మిక

Jan 20 2026 10:53 AM | Updated on Jan 20 2026 11:08 AM

Rashmika Mandanna Opens Up Her Remuneration And Special Song

‘‘నా జీవితంలో జరిగిన ప్రతి విషయం నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను’’ అని హీరోయిన్‌  రష్మికా మందన్నా(Rashmika Mandanna ) అంటున్నారు. నటిగా తన కథల ఎంపిక, పారితోషికం గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో స్పందించారు రష్మిక. ఆమె మాట్లాడుతూ–‘‘హీరోయిన్‌గా ప్రేక్షకులకు వినోదాన్ని అందించడమే నా పని. ఎలాంటి భాషాపరమైన హద్దులు లేకుండా, అందరికీ నచ్చే చిత్రాలు చేయడానికే ప్రయత్నిస్తుంటాను. కొంతమంది ప్రేక్షకులకు లవ్‌స్టోరీ సినిమాలు ఇష్టం. ఇంకొంతమంది వాణిజ్య చిత్రాలను ఇష్టపడతారు. అందుకే కమర్షియల్, లవ్‌ స్టోరీ, ఉమెన్‌  సెంట్రిక్‌... ఇలా విభిన్న రకాల జానర్స్‌లో సినిమాలు చేస్తున్నాను. 

(చదవండి: నా ఫోటోలు జూమ్‌ చేసి చూశారు.. దర్శకుడిపై 'ఈషా రెబ్బా')

ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌  చేయడం కోసమే వైవిధ్యమైన కథలను ఎంచుకుంటున్నాను. ఇకపై కూడా ఇలానే ముందుకు సాగుతాను. ఇక స్పెషల్‌ సాంగ్స్‌ చేయడంపైనా నాకు ఆసక్తి ఉంది. కాకపోతే ఆ చిత్రంలో నేనే హీరోయిన్‌ గా ఉండాలి. లేదంటే.. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఓ నలుగురు డైరెక్టర్స్‌ సినిమాల్లో మాత్రం లీడ్‌ రోల్‌ కాకపోయినా స్పెషల్‌ సాంగ్‌ చేస్తాను. అలాగే ఇండస్ట్రీలో ఎక్కువ పారితోషికం తీసుకునే నటిని నేనే అనుకుంటున్నారు.. అయితే ఇది నిజం కాదు. కానీ, అది నిజం కావాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అని పేర్కొన్నారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

టిల్లుగాని పోరీ.. మతిపోయే గ్లామరస్‌గా (ఫొటోలు)
photo 2

'శుభకృత్ నామ సంవత్సర' మూవీ ఈవెంట్‌లో పవిత్ర, నరేష్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

టాలీవుడ్ సెన్సేషన్ హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 4

నటుడు నరేష్ బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. పవిత్రతో అనుబంధం (ఫోటోలు)
photo 5

కొమురవెల్లి : అగ్నిగుండంపై ఉత్సవ విగ్రహాలతో పూజారులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Supreme Court SERIOUS on YS Sunitha Petition 1
Video_icon

ఇంకెంత టైమ్ కావాలి! వివేకా కేసుపై సుప్రీం ఆగ్రహం
YSRCP Kannababu Slams CM Chandrababu And Nara Lokesh Over Lulu Mall Controversy 2
Video_icon

Kannababu : స్కామ్ బాబు.. లులు మాల్ అంటే ఎందుకంత ప్రేమ..?
Harish Rao SIT Investigation 3
Video_icon

SIT Investigation: తెలంగాణ భవన్ కు హరీష్ రావు
MLA Anant Singh Smokes Cigarette Inside Patna IGIMS Hospital 4
Video_icon

Anant Singh: ఆస్పత్రిలో సిగరేట్ తాగిండు ఎమ్మెల్యే
Kalikiripalli Youth Creative Flex For Bride 5
Video_icon

Garam Garam Varthalu : పిల్లనిచ్చేస్తారా.. వధువు కోసం భలే ఐడియా
Advertisement
 