 చేసిన రెండు సినిమాలు ఫ్లాప్.. అయినా మరో ఛాన్స్ | Rukmini Vasanth To Act With Dhanush New Tamil Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rukmini Vasanth: ధనుష్‌కి జోడీగా రుక్మిణి.. ఏ మూవీ కోసమంటే?

Mar 11 2026 10:38 AM | Updated on Mar 11 2026 10:55 AM

Rukmini Vasanth To Act With Dhanush New Tamil Movie

తక్కువ టైంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్. సొంత భాషలో హిట్స్ ఉన్నప్పటికీ తెలుగు, తమిళంలో చేసిన చిత్రాలన్నీ డిజాస్టర్స్ అయ్యాయి. ప్రస్తుతం ఎన్టీఆర్-ప్రశాంత్ నీల్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా మూవీలో హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది. అయితే తమిళంలో చేసిన మూవీస్ ఫ్లాప్ అయినప్పటికీ.. ఇప్పుడు రుక్మిణి మరో అవకాశం దక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

(ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన అనుపమ పరమేశ్వరన్ థ్రిల్లర్ సినిమా)

వరుస సినిమాలతో అలరిస్తున్న తమిళ హీరో ధనుష్.. ప్రస్తుతం విఘ్నేశ్ ‌రాజా దర్శకత్వంలో 'కర' మూవీ చేశాడు. మమిత బైజు హీరోయిన్. వచ్చే నెల 30న థియేటర్లలోకి రానుంది. మరోవైపు 'అమరన్' తీసిన రాజ్‌కుమార్‌ పెరియసామి దర్శకత్వంలోనూ ధనుష్‌ ఓ సినిమా చేస్తున్నాడు. డీ55 పేరుతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి, శ్రీలీల హీరోయిన్స్. సాయి‌ అభయంకర్‌ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నాడు. దీని తర్వాత ధనుష్‌ మరో చిత్రానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చారు. 'లబ్బర్‌ పందు' ఫేమ్‌ తమిళసన్‌ పచ్చముత్తు దర్శకత్వం వహించనున్నట్లు టాక్.

ఇందులోనే దక్షిణాది క్రేజీ హీరోయిన్ రుక్మిణి వసంత్‌.. ధనుష్ సరసన నటించనుందట. ఇదే నిజమైతే వీళ్లిద్దరి కాంబోలో రూపొందే తొలి చిత్రం ఇదే అవుతుంది. ఈ ‍ప్రాజెక్టుకి అనిరుధ్‌ సంగీంతమందించనున్నాడట. ఇందులో ప్రతినాయకుడిగా విజయ్‌ కుమార్‌ నటిస్తారని సమాచారం. ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన త్వరలోనే వెలువడే అవకాశం ఉంది.

(ఇదీ చదవండి: తార‍కరత్న చివరి గుండె చప్పుడూ విన్నా.. 23 రోజులు కొన ఊపిరితో)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌లో వేల్స్‌ మహిళల హాకీ జట్టు సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

అంగరంగ వైభవంగా ఖాద్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి బ్రహ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్‌లో ఫోన్లు చోరీ.. మూడు కోట్ల విలువైన మొబైల్స్‌ రికవరీ (ఫొటోలు)
photo 4

'డాటర్ ఆఫ్ వరప్రసాద్ రావు' తెర వెనక ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

కూతురితో బిగ్‌బాస్ సోనియా హ్యాపీ మూమెంట్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore TDP Leaders Slams Kotamreddy Sridhar Reddy 1
Video_icon

ఆ బూతులేంటి..? కోటంరెడ్డి పై రెచ్చిపోయిన నెల్లూరు టీడీపీ నేత
Massive Escalation In West Asia War 2
Video_icon

క్షిపణుల వర్షం.. యుద్ధం తీవ్రం.. పశ్చిమాసియాలో సైరన్ల మోత
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Slams Chandrababu Govt Over Parakamani Case 3
Video_icon

పెంచలయ్య దొంగతనం చేసిన దేవుడి సొమ్ము ఎంత తెలుసా?
Russia Putin Key Decision On Iran Israel US War 4
Video_icon

దాడులు ఉదృతం.. నేను రెడీ.. మీరు రెడీనా..?
No Need To Panic About LPG Gas Shortage 5
Video_icon

వంట గ్యాసే ఫస్ట్.. ప్రజలు ఆందోళన చెందొద్దు
Advertisement
 