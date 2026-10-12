 దసరా మూవీస్.. హైప్ ఎలా ఉంది? | Ranabaali And Jailer 2 Movies Hype, Check Reality | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ranabaali vs Jailer 2: విజయ్ vs రజనీ.. ఈసారి నెగ్గేది ఎవరు?

Oct 12 2026 5:10 PM | Updated on Oct 12 2026 5:19 PM

Ranabaali And Jailer 2 Movies Hype, Check Reality

పండగ వచ్చిందంటే చాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఇళ్లల్లో సందడి కచ్చితంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం దసరా, బతుకమ్మ సీజన్ కావడంతో మార్కెట్లన్నీ కళకళలాడిపోతున్నాయి. మరోవైపు ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్‌టైన్ చేసేందుకు సినిమాలు కూడా రెడీ అయిపోయాయి. ఈసారి స్టార్ హీరోలు ఓ వైపు పోటీపడుతుండగా.. వీళ్లతో పాటు చిన్న సినిమాలు కూడా బరిలో ఉన్నాయి. ఇంతకీ దసరా మూవీస్‌కి హైప్ ఎలా ఉంది? జనాలు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారు?

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 26 సినిమాలు.. ఆ ఐదు మిస్ అవ్వొద్దు)

'రణబాలి' విషయానికొస్తే.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక కలిసి నటించిన సినిమా ఇది. ఈ శుక్రవారం(అక్టోబర్ 16) థియేటర్లలోకి రానుంది. రష్మిక ఇదివరకే 'ఛావా' లాంటి పీరియాడిక్ మూవీస్ చేసింది. విజయ్‌కి మాత్రం ఇదే ఫస్ట్ టైం. లుక్స్ దగ్గర నుంచి ప్రమోషనల్ కంటెంట్ వరకు అన్నీ బాగున్నాయి. హైప్ కూడా పర్లేదనిపించేలా ఉంది. బ్రిటీషర్లపై తిరుగుబాటు తరహా కాన్సెప్ట్‌లతో గతంలో పలు మూవీస్ వచ్చినప్పటికీ ఇది రియల్ ప్లస్ కాస్త ఫిక్షన్ జోడించిన కథ కావడంతో సగటు సినీ ప్రేక్షకులకు కాస్తంత ఆసక్తి ఉంది. మరి దాన్ని 'రణబాలి' టీమ్ ఏ మేరకు నిలబెట్టుకుంటుందో చూడాలి?

'జైలర్ 2' విషయానికొస్తే.. మూడేళ్ల క్రితం వచ్చిన తొలి పార్ట్ ఎంతలా సెన్సేషన్ సృష్టించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఓ రకంగా ఇది రజనీకి కమ్‌బ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. రజనీ పని ఇక అయిపోయిందనుకుంటున్న టైంలో ఇదొచ్చి ఆయన మళ్లీ ఊపిరి తీసుకునేలా చేసింది. చెప్పాలంటే తొలి భాగంలోనే పెద్దగా కథ ఉండదు. రజనీకి పడిన ఎలివేషన్లు, అనిరుధ్ సూపర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు బలంగా నిలిచాయి. మరి ఈ గురువారం(అక్టోబర్ 15) రాబోతున్న రెండో భాగంలో కొత్తగా ఏం చూపించారు? ఈసారి అనిరుధ్ మ్యూజిక్ ఏ మేరకు వర్కౌట్ అయిందనేది చూడాలి. దీనిపై కూడా బజ్ ఓ మాదిరిగానే ఉంది.

పైన చెప్పిన సినిమాలపై కాస్తోకూస్తో బజ్ ఉండగా.. అనుపమ పరమేశ్వరన్ లీడ్ రోల్ చేసిన 'క్రేజీ కళ్యాణం'(అక్టోబర్ 16), ఆనంది 'గరివిడి లక్ష్మి ' కూడా ఈ వీకెండ్‌లోనే రిలీజ్ కానున్నాయి. కానీ వీటిపై కనీసం హైప్ లేదు. చెప్పాలంటే వీటి గురించే జనాలకు పెద్దగా తెలీదు! అయితే పండగ టైంలో కొన్నిసార్లు చిన్న చిత్రాలు కూడా కంటెంట్‌తో షాకిస్తుంటాయి. అలా ఈసారి విజయ్ దేవరకొండ, రజనీకాంత్‌లకి చిన్న సినిమాలు ఏమైనా ఝలక్ ఇస్తాయేమో చూడాలి? ఈసారి పండగ విన్నర్ ఎవరనేది ప్రస్తుతానికైతే సస్పెన్స్.

(ఇదీ చదవండి: డిజాస్టర్ దర్శకుడితో యష్ కొత్త సినిమా?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పట్టుచీరలో 'గరివిడి లక్ష‍్మి' ఆనంది (ఫొటోలు)
photo 2

కొంటెచూపుతో మాయ చేసేలా ప్రియా వారియర్ (ఫొటోలు)
photo 3

హీరోయిన్‌గా శ్రీకాంత్ కూతురు మేధ.. మూవీ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 4

హాలీడే ట్రి‍ప్‌లో హీరోయిన్ నయనతార ఫ్యామిలీ.. (ఫోటోలు)
photo 5

నవరాత్రి రెండో రోజు.. మా బ్రహ్మచారిని అవతారంలో వితికా శేరు.. (ఫోటోలు)

Video

View all
Mayor Reservation Categories Finalized For AP Local Body Elections 1
Video_icon

ఏపీ స్థానిక ఎన్నికల్లో మేయర్ రిజర్వేషన్ల స్థానాలు ఖరారు
Teacher Over Action On Student Viral Video 2
Video_icon

సోషల్ మీడియాలో టీచర్ వీడియో వైరల్

CP Sumathi Press Meet About Begumpet Incident 3
Video_icon

చిన్నారిని చంపిన వాచ్ మెన్ ఇతనే ...!
Kodali Nani And Vallabhaneni Vamsi Opens YSRCP Office 4
Video_icon

కొడాలి నాని, వల్లభనేని వంశీ చేతుల మీదుగా వైఎస్సార్‌సీపీ కార్యాలయం ప్రారంభం
Allu Arjun & Lokesh Kanagaraj's Movie Update 5
Video_icon

సెకండాఫ్ పై బన్నీ UPSET... లోకేష్ తో మూవీ ఇక లేనట్టేనా..!
Advertisement
 