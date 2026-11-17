చిత్రపరిశ్రమలో క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందనే చర్చ ఎప్పటి నుంచో నడుస్తోంది. దీనిపై కొంతమంది తారలు బహిరంగంగా స్పందించారు కూడా. కొంతమంది తమకు అలాంటి పరిస్థితులు ఎదురుకాలేదని చెప్తే..మరికొంతమంది మాత్రం క్యాస్టింగ్ కౌచ్ ఉందని చెబుతూ..తమకు ఎదురైన ఛేదు అనుభవాలను పంచుకున్నారు. తాజాగా దీనిపై సీనియర్ నటి రమ్యకృష్ణ కూడా స్పందించింది. తాజాగా ఓ పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడుతూ.. ‘క్యాస్టింగ్ కౌచ్ అనేది అప్పుడూ ఉంది. ఇప్పుడూ కొనసాగుతుంది. భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతుంది. ఈ విషయంలో నో చెప్పడానికి వీల్లేదు. దానికి ఓకే చెప్పాలా? నో చెప్పాలా? అనేది నీ చేతుల్లో ఉంది. బలవంతంగా, తప్పనిసరి పరిస్ధితుల్లోనో లేదంటే ఇష్టపూర్వకంగానే ఇది జరగొచ్చు.
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మా ప్రొఫెషన్ గ్లామర్ ప్రపంచం చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది.. ప్రజలు మా గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకుంటారు. కానీ బయట చాలా చోట్ల జరుగుతోంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోనూ, అన్ని రంగాల్లోనూ ఇది ఉంది. ప్రస్తుతం ఆడ, మగ తేడా లేకుండా జరుగుతోంది’ అని రమ్యకృష్ణ చెప్పుకొచ్చింది.
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రమ్యకృష్ణ సినీ కెరీర్ విషయానికొస్తే..80, 90 దశకాలలో దక్షిణాదిలో అగ్రనటిగా వెలుగొందారు. చిరంజీవి, నాగార్జున,వెంకటేష్, రజనీకాంత్ ఇలా ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలతో కలిసి పని చేశారు. గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు నటనకు ప్రాధన్యమున్న రోల్స్తో అలరించారు. 40 ఏళ్ల కెరీర్లో తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ, హిందీ భాషలలో వందలాది చిత్రాల్లో నటించారు. పెళ్లి తర్వాత కూడా నటిగా కొనసాగారు. ప్రస్తుతం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా బిజీ అయిపోయారు.