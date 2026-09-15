 పవర్‌ఫుల్‌ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ .. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ విడుదల | Ramya Krishna Frist Look From David Reddy Movie | Sakshi
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పవర్‌ఫుల్‌ పాత్రలో రమ్యకృష్ణ .. ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ విడుదల

Sep 15 2026 3:46 PM | Updated on Sep 15 2026 4:09 PM

Ramya Krishna Frist Look From David Reddy Movie

మంచు మనోజ్‌ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందుతున్న చిత్రం ‘డేవిడ్‌ రెడ్డి​’.  హనుమా రెడ్డి దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో రమ్యకృష్ణ నటిస్తున్నారు. నేడు రమ్యకృష్ణ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసేంది. దీనిని మంచు మనోజ్‌ పోస్ట్‌ చేస్తూ ఈమెతో కలిసి వెండితెరపై నటించడం తనకు దక్కిన గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

కాగా ఈ లుక్‌లో రమ్యకృష్ణ పవర్‌ఫుల్‌ పాత్రలో కనిపిస్తున్నారు. 1897, 1920ల మధ్య బ్రిటిష్‌ కాలం నాటి నేపథ్యంలో దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నారు.  ఈ చిత్రంలో మారియా ర్యాబోషాప్కా హీరోయిన్‌గా కనిపించనున్నారు. సముద్రఖనితో పాటు పలువురు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానుంది. 

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