 ‘నాతో పెట్టుకోవద్దు!’.. ఆటో రాంప్రసాద్‌ వార్నింగ్‌ | Ram Prasad Warning for Bigg Boss 10 Contestants Ahead of Nomination | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss 10: ‘‘నాతో పెట్టుకోవద్దు!’.. ఆటో రాంప్రసాద్‌ వార్నింగ్‌

Sep 8 2026 7:31 PM | Updated on Sep 8 2026 7:33 PM

Ram Prasad Warning for Bigg Boss 10 Contestants Ahead of Nomination

బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో నామినేషన్స్‌ అంటేనే కంటెస్టెంట్ల మధ్య మాటల యుద్ధం మొదలవుతుంది. అయితే ఈసారి బిగ్‌బాస్‌10లో నామినేషన్స్‌ ప్రక్రియకు ముందే ఓ కంటెస్టెంట్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ఇకపై తనను నామినేట్‌ చేసే ముందు చాలా సార్లు ఆలోచించుకోవాలని గట్టిగా వార్నింగ్‌ ఇచ్చాడు

ఊహించలేరు..
‘రేపటి నుంచి నేను ఎవరినైనా నామినేట్‌ చేయాలంటే మీరు ఊహించలేరు. ఇది ఒక రీజనా అని అడిగితే.. అఫ్‌కోర్స్‌ అని చెబుతా. మీరు చాలా తెలివైన వాళ్లని అనుకుంటున్నా. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆడండి. నాతో మాత్రం పెట్టుకోవద్దు. నామినేషన్‌ చేసే ముందు చాలా సార్లు ఆలోచించండి’ అంటూ హెచ్చరించాడు.

ఇదీ చదవండి: చైనాలో విరిసిన ‘పౌర్ణమి’.. వీడియో వైరల్
ఒకసారి మాట్లాడుకోండి..
అంతేకాదు.. రెడ్‌ గ్రూప్‌లో ఉన్న ఎనిమిది మంది సభ్యులు పక్కకు వెళ్లి మాట్లాడుకోవాలని సూచించాడు. తమలో కనీసం ముగ్గురైనా తన మాట కరెక్ట్‌ కాదని చెబుతారని వ్యాఖ్యానించాడు. దీంతో అసలు అతడు ఎవరిని ఉద్దేశించి ఈ మాటలు అన్నాడు? ఎవరిని నామినేట్‌ చేయబోతున్నాడు? అనే ఆసక్తి మొదలైంది. ఇప్పటికే టాస్కులు, టీమ్‌ల మధ్య గొడవలతో వేడెక్కిన బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో ఈ వార్నింగ్‌ మరింత మంట రాజేసేలా కనిపిస్తోంది. నామినేషన్స్‌లో తనను టార్గెట్‌ చేస్తే తాను కూడా ఊహించని విధంగా స్పందిస్తానని చెప్పడంతో.. రాబోయే ఎపిసోడ్‌పై ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల ఆషిక.. చీరలో ఆకట్టుకుందిలా..(ఫొటోలు)
photo 2

అబు జాని 40 సంవత్సరాల ఈవెంట్‌...మెరిసిన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

‘ఎపిక్ ’మూవీ.. హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 4

'సర్దార్ 2'ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన.. మాళవిక మోహనన్ (ఫొటోలు)
photo 5

నల్ల చీరలో మైమరిపించే అందంతో ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..(ఫొటోలు)

Video

View all
Education Department Commissioner vs MLC Chandrasekhar Reddy 1
Video_icon

విద్యా శాఖ కమిషనర్ Vs ఎమ్మెల్సీ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
BIGG BOSS 10 First Day Review 2
Video_icon

ఫస్ట్ డేనే ఇంట్లో రణరంగం.. నాయకుడి కోసం పెద్ద గొడవ! రెచ్చిపోయిన రోహిత్..
Nandhu's World Scam Will Ramanandana Get Bail 3
Video_icon

రామానందనాకు బెయిల్ వస్తుందా..?
Ravi Teja Irumudi Remuneration And Collections 4
Video_icon

రవితేజ రేంజికి తగ్గట్టే రెమ్యునరేషన్ పారితోషికంలో మాత్రం తగ్గేదేలే!
Man Trying to Board a Moving Train 5
Video_icon

Viral: కదులుతున్న రైలు ఎక్కబోయి.. చివరికి ఏం జరిగిందంటే?
Advertisement
 