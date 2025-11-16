 రామ్ పోతినేని ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. ట్రైలర్‌ ముహుర్తం ఫిక్స్ | Ram Pothineni's Andhra King Taluka Trailer Out Now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Andhra King Taluka Trailer: రామ్ పోతినేని ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా.. ట్రైలర్‌ ముహుర్తం ఫిక్స్

Nov 16 2025 12:19 PM | Updated on Nov 16 2025 12:44 PM

Ram Pothineni's Andhra King Taluka Trailer Out Now

రామ్ పోతినేని, భాగ్యశ్రీ  హీరో, హీరోయిన్లుగా నటిస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ 'ఆంధ్రా కింగ్ తాలూకా'. ఈ సినిమాకు మహేశ్ బాబు.పి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఓ సినిమా హీరో అభిమాని జీవితం ఆధారంగా చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్‌, సాంగ్స్‌కు ఆడియన్స్‌ నుంచి క్రేజీ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.  ఇక మూవీ ట్రైలర్ కోసం ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు.

తాజాగా ట్రైలర్ రిలీజ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ వచ్చేసింది. ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా ట్రైలర్‌ను ఈనెల 18న విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు. ఈ చిత్రంలో ఉపేంద్ర కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ మూవీని మైత్రి మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌లో నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మించారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం నవంబర్ 28న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ చిత్రంలో రావు రమేష్, మురళి శర్మ, సత్య, రాహుల్ రామకృష్ణ, వీటీవీ గణేష్ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సీరియల్ నటి చైత్రారాయ్ సీమంతం (ఫొటోలు)
photo 2

వారణాసి ఈవెంట్‌లో ప్రియాంక చోప్రా.. అదిరిపోయేలా స్టిల్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 16-23)
photo 4

'వారణాసి'లో మహేష్‌ బాబు.. టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

నువ్వే నా నంబర్ వన్ లవ్.. యాంకర్ రష్మీ పోస్ట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
14 Days Remand to ibomma Immadi Ravi 1
Video_icon

ibomma : ఇమ్మడి రవికి 14 రోజులు రిమాండ్
Vizag Steel Plant Employees Warning to CM Chandrababu 2
Video_icon

పద్దతిగా మాట్లాడు.. లేదంటే.. స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులు వార్నింగ్
Funny Skit over Chandrababu Comments on Doctors 3
Video_icon

Ding Dong: బాబు దెబ్బకు డాక్టర్లు అంటేనే వణికిపోతున్నారు
TVK Vijay Letter to CEC 4
Video_icon

మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం..! ఈసీకి విజయ్ లేఖ
Vangaveeti Ranga Daughter Asha Kiran Political Entry 5
Video_icon

ఆ పార్టీలోకి వంగవీటి రంగా కూతురు. పొలిటికల్ ఎంట్రీ
Advertisement
 