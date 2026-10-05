 ఎవరూ నాకు ఏ ఆస్తి బహుమతిగా ఇవ్వలేదు: రకుల్ ప్రీత్ | Rakul Preet Singh Clarifies Latest Issues Her Side | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Rakul Preet Singh: నాకు ఎలాంటి బినామీ ఆ‍స్తుల్లేవు

Oct 5 2026 1:47 PM | Updated on Oct 5 2026 1:49 PM

Rakul Preet Singh Clarifies Latest Issues Her Side

రీసెంట్‌గా హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మామ వాసు భగ్నానీ, భర్త జాకీ భగ్నానీకి సంబంధించిన నిర్మాణ సంస్థ ఆఫీసులపై ఐటీశాఖ దాడులు చేసింది. అయితే వీటితో తనని లింక్ చేస్తుండటంపై రకుల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టింది. ఆ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని, ఆ సోదాలకు తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్ప‌ష్టం చేసింది.

(ఇదీ చదవండి: బిగ్‌బాస్ 10: సృష్టి ఎలిమినేట్.. నాలుగు వారాలకు రెమ్యునరేషన్ ఎంతంటే?)

'నా గురించి వస్తున్న వార్తలన్నీ పూర్తిగా అబద్ధం. నేను ఆర్మీ నేపథ్యం నుంచి వచ్చాను. ఇండస్ట్రీలో నాకు ఎలాంటి గాడ్‌ఫాదర్ లేరు. కష్టపడి, బాధ్యతాయుతమైన పౌరురాలిగా, 20 ఏళ్ల వయసు నుంచే క్రమం తప్పకుండా పన్నులు చెల్లిస్తున్నాను. ఏ నిర్మాణ సంస్థ తరఫున చట్టవిరుద్ధమైన విదేశీ నగదు లావాదేవీలకు పాల్పడలేదు. దేశంలో కానీ, విదేశాల్లో కానీ ఎవరి తరఫునా నాకు ఎలాంటి బినామీ ఆస్తులు లేవు. ఎవరూ నాకు ఎప్పుడూ ఎలాంటి ఆస్తి బహుమతిగా ఇవ్వలేదు. ఇలాంటి ఖరీదైన బహుమతులు స్వీకరించడం నా రూల్స్‌కి విరుద్ధం. నాపై తప్పుడు కథనాలు ప్రచురించిన మీడియా సంస్థలు వాటిని తీసేసి నిజాలు చెప్పాలి. మీడియా సంస్థలకు ఒత్తిళ్లు ఉంటాయని అర్థం చేసుకోగలను. కానీ వాటి కోసం నిజాల్ని త్యాగం చేయకూడదు. ఒక వ్యక్తి ప్రతిష్ఠ, జీవనోపాధిని దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడం సరికాదు' రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ సీరియస్ అయింది.

(ఇదీ చదవండి: ఈ వారం ఓటీటీల్లోకి 23 సినిమాలు.. ఆ నాలుగు మిస్ కావొద్దు)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాంకర్ అనసూయ 'దేశీ గర్ల్' లుక్ (ఫొటోలు)
photo 2

దసరా స్పెషల్ : ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన అమ్మవారి ఆలయాలు...(ఫొటోలు)
photo 3

టెన్నిస్‌ కోర్టులో నటి వర్ష డిసౌజా.. (ఫొటోలు)
photo 4

రష్మిక రణబాలి లుక్‌.. అదిరిపోయిన స్టిల్స్(ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మాజీ భారత క్రికెటర్‌ శిఖర్ ధావన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Businessman Left Home With ₹48 Lakh Found Dead Near a Lake 1
Video_icon

₹48 లక్షలతో బయటికి వెళ్లాడు.. చెరువు వద్ద శవమై కనిపించిన వ్యాపారి!
Pamula Pushpa Sreevani Slams Majji Srinivasa Rao 2
Video_icon

సీను లేని శ్రీనులు ఉంటే ఎంత పొతే.. ఎంత మజ్జి శ్రీనుకి ఇచ్చిపడేసిన పుష్పశ్రీవాణి
YSRCP Leader Mani Shankar Naidu Great Words About Botsa Anusha 3
Video_icon

నీలో ప్రవహిస్తున్నది బొత్స గారి రక్తం.. నీకు తిరుగులేదు తల్లి...
Supreme Court Big Shock To Gyanesh Kumar Over Form-6 Changes 4
Video_icon

CEC జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌కు సుప్రీంకోర్టు షాక్‌ ఫాం-6లో మార్పులపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు
Jr Ntr's Dragon Movie Update 5
Video_icon

హాలీవుడ్ రేంజ్ లో డ్రాగన్..!
Advertisement
 