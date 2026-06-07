రజనీకాంత్ 173వ సినిమా గురించి ఏ ముహూర్తాన అనుకున్నారో గానీ దర్శకులు మారుతూనే ఉన్నారు. రజనీ ప్రస్తుతం నెల్సన్ తీస్తున్న 'జైలర్ 2'లో నటిస్తున్నారు. ఇది సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ కానుంది. దీని తర్వాత 173వ మూవీ చేయబోతున్నారు. కమలహాసన్ ఈ ప్రాజెక్టుని నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించి చాలా కాలమే అయింది. ఈ చిత్రానికి చాలా మంది దర్శకుల పేర్లు పరిశీలనలోకి వచ్చాయి. చివరికి సుందర్ సి పేరును ఖరారు చేసి, పూజా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహించారు. అనూహ్యంగా సదరు దర్శకుడు తప్పుకొన్నాడు.
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సుందర్ తప్పుకొన్న తర్వాత 'పార్కింగ్' మూవీ ఫేమ్ దర్శకుడు రామ్కుమార్ బాలకృష్ణన్ పేరు ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అదీ సెట్ కాలేదు. డాక్టర్, డాన్ చిత్రాల దర్శకుడు శిబి చక్రవర్తి చెప్పిన కథ రజనీకాంత్కు నచ్చడంతో ఆయన పేరు ఖరారైంది. ఈ చిత్రాన్ని కచ్చితంగా హిట్ చేస్తానని శిబి ఒక వేదికపై చాలా నమ్మకంగా చెప్పాడు. అలాంటిది ఆయన పేరు మారిన వారి లిస్ట్లో చేరిపోయింది. ఇప్పుడు ఓ మై కడవులే, డ్రాగన్ చిత్రాల ఫేమ్ అశ్వత్ మారిముత్తు పేరు వినిపిస్తోంది. దాదాపు ఈయనే ఫిక్స్ అని అంటున్నారు.
ఇందులో దర్శకుడు మిష్కిన్ ఒక కీలక పాత్రను పోషించనున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే వీటిలో ఏ విషయాన్ని యూనిట్ వర్గాలు అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. కథ నచ్చే వరకు తమ అన్వేషణ కొనసాగుతుంది అని కమలహాసన్ ఇంతకుముందే పేర్కొన్నారు అన్నది గమనార్హం.
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