 పుష్పలో ముద్దు సీన్.. ఫారిన్ కపుల్ రీ క్రియేషన్..! | Pushpa Movie Scenes Re Created By Sweeden Couple karl Svanberg | Sakshi
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Pushpa Movie Scenes: పుష్పలో ముద్దు సీన్.. ఫారిన్ కపుల్ రీ క్రియేషన్..!

Oct 7 2026 9:15 PM | Updated on Oct 7 2026 9:15 PM

Pushpa Movie Scenes Re Created By Sweeden Couple karl Svanberg

స్వీడన్‌కు చెందిన కర్ల్ స్వాన్‌బెర్గ్‌ దంపతుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. తెలుగు సినిమాలంటే వీరికి విపరీతమైన అభిమానం. కొత్త సినిమా ఏదైనా సరే వీరిద్దరు రీల్ చేయాల్సిందే. వెంటనే వాటిని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేస్తూ అభిమానులను అలరిస్తుంటారు. తాజాగా ఈ జంట పుష్ప  మూవీలోని సీన్ రీ క్రియేట్ చేశారు. ఆటోలో కూర్చుని రష్మికను ముద్దు అడిగే సీన్‌లో వీరిద్దరు అదరగొట్టేశారు.

బిఫోర్ మ్యారేజ్.. ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ అంటూ పుష్ప, పుష్ప-2 చిత్రాల్లోని సీన్స్‌ జోడించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. కాగా.. ఈ జంట గతంలో పలు టాలీవుడ్ సినిమాల పాటలకు డ్యాన్స్ చేస్తూ సందడి చేశారు. తెలుగు భాషపై వీరికున్న అభిమానం వెలకట్టలేనిది. ఏ కొత్త సినిమా వచ్చినా తమలోని టాలెంట్‌ను బయటపెడుతుంటారు. త్వరలోనే ఈ జంట ఇండియాకు రానుంది. హైదరాబాద్‌ను కూడా సందర్శిస్తామని ప్రకటించారు. 
 

 

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