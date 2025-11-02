టాలీవుడ్ హీరో ప్రియదర్శి పులికొండ(Priyadarshi Pulikonda) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం 'ప్రేమంటే'(Premante). ఈ మూవీతో నవనీత్ శ్రీరామ్ దర్శకుడిగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. థ్రిల్ ప్రాప్తిరస్తు అనేది సబ్ టైటిల్. ఈ సినిమాలో ఆనంది(Anandhi) హీరోయిన్గా కనిపించనుంది. లవ్ అండ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రానున్న ఈ చిత్రాన్ని జాన్వి నారంగ్, పుస్కుర్ రామ్ మోహన్ రావు నిర్మించారు.
ఈ మూవీ ప్రమోషన్లలో భాగంగా తాజాగా టీజర్ రిలీజ్ చేశారు. టీజర్ చూస్తే పెళ్లి అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. పెళ్లి తర్వాత నా లైఫ్ థ్రిల్లింగ్గా ఉండాలి అంతే అని హీరోయిన్ చెప్పే డైలాగ్తో కథేంటో అర్థమవుతోంది. ఫుల్ లవ్ అండ్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రానున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 21న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ మూవీకి లియోన్ జేమ్స్ సంగీతం సమకూర్చారు.
#PremanteTeaser out now!https://t.co/La06f3A9sS
A Rollercoaster of Love, Laughter and Thrills on your way. ❤️
In theatres from 21st November #ThrilluPraptirasthu
Written and Directed by @NavaneethFilm@Preyadarshe @anandhiactress @ItsSumaKanakala @leon_james… pic.twitter.com/OCeJ7btclu
— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) November 2, 2025