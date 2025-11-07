మహేశ్బాబు (Mahesh Babu), ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి (SS Rajamouli)ల సినిమా #SSMB29 నుంచి అదిరిపోయే అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఈ మూవీలో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఫస్ట్ లుక్ను తాజాగా విడుదల చేశారు. అదిరిపోయే రేంజ్లో ఉన్న ఈ పోస్టర్ను చూస్తుంటే ఆయన మరోసారి ఈ మూవీలో సరికొత్తగా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కుంభ పాత్ర గురించి రాజమౌళి కామెంట్
#SSMB29 సినిమాలో కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్(Prithviraj Sukumaran) కనిపించన్నున్నారని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. ఒక వీల్చైర్లో కూర్చోని రోబో సాయంతో ఒక భారీ ఫైట్ సీన్లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త స్టీఫెన్ హాకింగ్ను ప్రేరణగా తీసుకుని ఈ పాత్రను డిజైన్ చేశారా అనిపించేలా ఉంది. పృథ్వీరాజ్ పాత్ర గురించి రాజమౌళి ఇలా చెప్పారు. 'పృథ్వీతో మొదటి షాట్ చిత్రీకరించిన తర్వాత, నేను అతని దగ్గరకు వెళ్లి, మీరు నాకు తెలిసిన అత్యుత్తమ నటులలో ఒకరు అని చెప్పాను. ఈ దుష్ట, క్రూరమైన, శక్తివంతమైన విరోధి కుంభకు ప్రాణం పోయడం సృజనాత్మకంగా చాలా సంతృప్తికరంగా ఉంది. పృథ్వీకి ధన్యవాదాలు.' అంటూ ఆయన ఒక పోస్ట్ చేశారు.
#GlobeTrotter హ్యాష్ట్యాగ్తో ఈ మూవీని ప్రపంచవ్యాప్తంగా రాజమౌళి తీసుకెళ్తున్నారు. నవంబర్ 15న ఒక భారీ ఈవెంట్తో #SSMB29 సినిమా టైటిల్తో పాటు మహేష్ బాబు ఫస్ట్లుక్ను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సుమారు 2 నిమిషాలకు పైగా ఉండే ఒక వీడియోను కూడా అభిమానులతో పంచుకోనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని లైవ్లో జియోహాట్ స్టార్ (JioHotstar)లో చూడొచ్చు. ఈ వేడుక కోసం ఇప్పటికే ప్రియాంకచోప్రా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు.
After canning the first shot with Prithvi, I walked up to him and said you are one of the finest actors I’ve ever known.
Bringing life to this sinister, ruthless, powerful antagonist KUMBHA was creatively very satisfying.
Thank you Prithvi for slipping into his chair…… pic.twitter.com/E6OVBK1QUS
— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 7, 2025