నాని హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ మూవీ బిగ్ స్క్రీన్పై సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో వస్తోన్న ఈ సినిమా కోసం ఆడియన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ట్రైలర్ లేకుండానే ఈ మూవీ రిలీజ్ చేయడం మరో విశేషం. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ సందర్భంగా నిన్న( సోమవారం) హైదరాబాద్లో ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ చిత్రంలో మోహన్బాబు పోషించిన విలన్ పాత్రపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో తన పాత్రపై స్వయంగా మోహన్బాబు చేసిన వ్యాఖ్యలు సినీ ప్రియుల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
నా వద్దకు రావడానికే భయపడతారు..
ఓ సందర్భంలో విద్యార్థులకు దిశానిర్దేశం చేస్తూనే.. ‘ఈ కేరింతలు, చప్పట్లు అన్నీ ‘ప్యారడైజ్’ సినిమా కోసమేనని నాకు అర్థమవుతోంది. అయితే సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో ఆ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరూ నా దరిదాపుల్లోకి కూడా రారు. నా వద్దకు రావడానికే భయపడతారు. ఎందుకంటే ఆ చిత్రంలో నా పాత్ర అంత భయంకరంగా, అత్యంత క్రూరంగా ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాలో తన రోల్ సరికొత్త తరహాలో ఉండబోతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ‘ది ప్యారడైజ్’ చిత్రంతో తాను చూపించబోయే భీకర విలనిజం గురించి మోహన్బాబు ఇచ్చిన హింట్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా రెట్టింపు చేసింది.
#TheParadise
సినిమా చూశాక
ఎవరు నా దగ్గరలోకి కూడా రారు.#Mohanbabu #ShikanjaMaalik#Nani @SLVCinemasOffl pic.twitter.com/mChC4fBuRe
— SZN (@Suzenbabu) September 21, 2026