 మెగా కోడలు ఉపాసన రాహుకేతు పూజలు | Mega Hero ram Charan wife Upasana Konidela Visits Famous Temple | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Upasana: మెగా కోడలు ఉపాసన రాహుకేతు పూజలు

Oct 28 2026 6:43 PM | Updated on Oct 28 2026 6:46 PM

Mega Hero ram Charan wife Upasana Konidela Visits Famous Temple

మెగా హీరో రామ్ చరణ్ సతీమణి ఉపాసన ప్రముఖ ఆలయాన్ని సందర్శించారు. ఇవాళ శ్రీ కాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఆలయంలో రాహుకేతు సర్పదోష నివారణ పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆమెకు ఆలయ అర్చకులు ఆశీర్వచనాలతో పాటు తీర్థ, ప్రసాదాలు అందజేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. కాగా.. ఇవాళ ఉదయమే ఆమె తాతతో పాటు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు.

కాగా.. రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం సుకుమార్ డైరెక్షన్‌లో పని చేయనున్నారు. రంగస్థలం తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఈ ఏడాది రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీతో ప్రేక్షకులను అలరించారు. బుచ్చిబాబు సనా డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ జాన్వీ కపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటించింది. ఈ మూవీని రూరల్ స్పోర్ట్స్ బ్యాక్ డ్రాప్‌లో తెరకెక్కించారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma's 35 Ball Century Stuns Pakistan Cricketers 1
Video_icon

అభిషేక్ విధ్వంసం! పాక్ క్రికెటర్లు ఫిదా!
Visakha Weather Department Officer PLN Murthy About Arnab Cyclone 2
Video_icon

IMD హెచ్చరిక... కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా తుఫాన్ బీభత్సం
SRH Kavya Anirudh Wedding Reception 3
Video_icon

కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి .. అతిథుల లిస్ట్ లో ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో

YS Manohar Reddy About YS Jagan Comments In Pulivendula Meeting 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP ఘన విజయం పక్కా... జగన్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో... !
Devulapalli Amar SENSATIONAL Comments On Chandrababu Over conspiracy On AP Local Body Election 5
Video_icon

ఎన్నికల రిగ్గింగ్ విన్నా కానీ.. నామినేషన్ ల రిగ్గింగ్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా...
Advertisement
 