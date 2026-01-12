సంక్రాంతి బరిలో మన శంకర వరప్రసాద్గారు దిగేశారు. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ జనవరి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. రిలీజైన మొదటి రోజే బ్లాక్బస్టర్ టాక్ అందుకుంటోంది. ప్రీమియర్స్ నుంచే సినిమాకు హిట్ టాక్ మొదలైంది. 'బాస్ ఈజ్ బ్యాక్.. ఈ సంక్రాంతి బాస్దే..' అంటూ సోషల్ మీడియాలో పాజిటివ్ కామెంట్లు వస్తున్నాయి.
సెలబ్రేషన్స్
ఇది చూసిన చిత్రయూనిట్ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకుంది. హీరో చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి, నిర్మాతలు సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సినిమా విజయాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు. అందుకు సంబంధించిన ఫోటోలను టీమ్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది.
సంక్రాంతి హిట్ బొమ్మ
అనిల్ రావిపూడి ముందుగా చెప్పినట్లుగానే సినిమాలో వింటేజ్ చిరును చూపించాడు. అద్భుతమైన యాక్టింగ్, గ్రేస్, డ్యాన్స్తో మెగాస్టార్ అభిమానులను ఎంతగానో అలరించాడు. మొత్తానికి ఈ సినిమా మెగా ఫ్యాన్స్కు అసలైన పండగను తీసుకొచ్చింది. మరి ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టిస్తుందో చూడాలి!
A beautiful moment celebrating a MEGA BLOCKBUSTER RESPONSE 😀❤️🔥
Hit Machine, director @AnilRavipudi, producers @sahugarapati7 & @sushkonidela met Megastar @KChiruTweets to share the happiness after the blockbuster response from the premieres of #ManaShankaraVaraPrasadGaru 🔥… pic.twitter.com/ZL8Tsch547
— Gold Box Entertainments (@GoldBoxEnt) January 11, 2026
(మన శంకర వరప్రసాద్గారు మూవీ రివ్యూ కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి)