 Feel Good Movie: ‘మమ్మా మియా’ సాంగ్‌ రిలీజ్‌ | Mamma Mia Song Release From Feel Good Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Feel Good Movie: ‘మమ్మా మియా’ సాంగ్‌ రిలీజ్‌

Oct 24 2026 7:17 PM | Updated on Oct 24 2026 7:22 PM

Mamma Mia Song Release From Feel Good Movie

సుచిత్‌, అదితి త్రిపాఠి జంటగా నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఫీల్‌ గుడ్‌’. దయానంద్‌ దర్శకత్వం వహించగా,  విశ్వరూప ఫిల్మ్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుచిత్‌ నిర్మాతగా వ్యవహరించాడు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి  ‘మమ్మా మియా’ పాటను రిలీజ్‌చేశారు. ‘వైబ్‌’, ‘సింక్‌’, ‘ట్రెండ్‌’, ‘హైప్‌’ వంటి పదాలతో సాగిపోయే ఈ పాటలో యూత్‌ఫుల్‌ ఎనర్జీ కనిపిస్తుంది. 

ల‌వ్‌లోని సరదా, స్నేహం, ధైర్యం, ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించేలా పాటను రూపొందించారు. శాండిల్య పిసపాటి అందించిన మ్యూజిక్, కడలి స‌త్య‌నారాయ‌ణ‌ సాహిత్యం, తుషార నిలయ, శాండిల్య పిసపాటి పాడిన ఈ పాట నేటి యువత అభిరుచులకు అనుగుణంగా ఫీల్ గుడ్‌గా రూపొందింది. మ్యూజిక్ ల‌వ‌ర్స్‌ను ఎట్రాక్ట్ చేసేలా ఉంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)
photo 2

'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)
photo 3

నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
photo 4

ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు 'కొత్త బంగారు లోకం' బ్యూటీ ఇలా (ఫొటోలు)
photo 5

టాలీవుడ్ హీరోయిన్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Teja Sajja Marriage Updates | 1
Video_icon

హీరో తేజ సజ్జా పెళ్లి ఫిక్స్... అమ్మాయి ఎవరంటే?
YSRCP Visakha Mayor Candidate Varudu Kalyani Election Campaign At Gajuwaka 2
Video_icon

స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులకు మాటిస్తున్నా... వరుదు కళ్యాణి కీలక వ్యాఖ్యలు
YSRCP Bandi Punya Seela Slams Vangalapudi Anitha 3
Video_icon

విడుదల రజినిని కిందకు తోసేస్తారా... అనితపై బండి పుణ్యశీల ఫైర్!
Minister Narayana Shocking Audio Leak For AP Local Body Election 4
Video_icon

జనసేనకు డిపాజిట్లు రావొద్దు.. మంత్రి నారాయణ ఆడియో లీక్!
Parakala Prabhakar Semsational Comments On SIR 5
Video_icon

ఓటు తొలగింపు అంటే పౌరులను తొలగించడమే.. SIRపై సంచలన వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 