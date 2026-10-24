లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార ప్రధాన పాత్రలో నటించిన చిత్రం ‘మూకుత్తి అమ్మన్ 2’ (తెలుగులో మహా శక్తి). సుందర్ సి దర్శకత్వంలో వేల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్ బ్యానర్పై రూ. 100 కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు. ఈ చిత్రంలో నయనతార ద్విపాత్రాభినయం చేశారు. ఈ సినిమా దీపావళి కానుకగా నవంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
అయితే చిత్రసీమలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు నయనతార. అంతటి క్రేజ్ ఉన్న ఈ తారకు తమిళనాడులోని వేల్స్ థియేటర్స్ వద్ద ఏకంగా 60 అడుగుల భారీ కటౌట్ను ఏర్పాటు చేశారు. తమిళ సినీ చరిత్రలోనే ఒక హీరోయిన్కు ఇంతటి భారీ కటౌట్ ఏర్పాటు చేయడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. ఇప్పుడీ కటౌట్ ఫొటో సోషల్మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
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Nayanthara’s 60-foot cutout for #MookuthiAmman2 at Vels Theatres. In the history of TN this is unprecedented for actresses! https://t.co/NrP6gqkB26
— Kollywood Talks (@kollywoodtalks) October 24, 2026