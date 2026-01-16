 మలయాళ యాక్షన్‌ మూవీ.. తెలుగు ట్రైలర్ వచ్చేసింది | Malayalam Movie Chatha Pacha Telugu Trailer out now | Sakshi
Chatha Pacha Telugu Trailer: మలయాళ యాక్షన్‌ మూవీ.. తెలుగు ట్రైలర్ చూశారా?

Jan 16 2026 7:31 AM | Updated on Jan 16 2026 7:31 AM

Malayalam Movie Chatha Pacha Telugu Trailer out now

మలయాళంలో తెరకెక్కించిన యాక్షన్‌ సినిమా చతా పచ్చ.. ది రింగ్ ఆఫ్ రౌడీస్. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. ఈ చిత్రంలో అర్జున్ అశోకన్, రోషన్ మాథ్యూ, విశాక్ నాయర్, ఇషాన్ షౌకత్ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. అద్వైత్‌ నాయర్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ జనవరి 22న థియేటర్లో సందడి చేయనుంది.

ఈ సినిమాను తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు మైత్రి మూవీ మేకర్స్. తాజాగా ఈ సినిమా తెలుగు ట్రైలర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. ట్రైలర్ చూస్తేనే రెజ్లింగ్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. కాస్ట్యూమ్ రెజ్లింగ్‌ అనే కాన్సెప్ట్‌తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ట్రైలర్‌లో రెజ్లింగ్‌, కుస్తీ ఫైటింగ్‌ సీన్స్ ఈ మూవీపై ఆసక్తిని మరింత పెంచేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. 
 

