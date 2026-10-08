దాదాపు 30 ఏళ్ల క్రితం కమల్ హాసన్ నటించిన సూపర్ హిట్ మూవీ భారతీయుడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో కమల్ ద్విపాత్రాభినయంతో అభిమానులను మెప్పించాడు. ఆ తర్వాత ఈ మూవీకి సీక్వెల్గా ఇండియన్-2 తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ చిత్రం అంచనాలను అందుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్గా నిలిచింది. దీంతో మరో పార్ట్ ఉండదని అంతా భావించారు.
కానీ ఊహించని విధంగా ఈ మూవీకి పార్ట్-3 కూడా రానుందని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ స్వయంగా వెల్లడించారు. సేనాపతి బ్యాక్.. ఇండియన్-3 వార్ మోడ్ రానుందని పోస్టర్ పంచుకున్నారు. గుర్రాలపై ముగ్గురు వెళ్తున్న ఈ పోస్టర్ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పిక్ చూస్తుంటే కమల్ త్రిపాత్రాభినయం ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. ఇండియన్-2 నటించిన కాజల్ అగర్వాల్, సిద్ధార్థ్, ఎస్.జె.సూర్య ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతమందించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సైతం శంకర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
Senapathy is back with zero tolerance. 🔥 The resurgence begins in #Indian3 🇮🇳 War Mode. ⚔️ Ulaganayagan @ikamalhaasan @shankarshanmugh @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran @anirudhofficial #Siddharth @MSKajalAggarwal @priya_Bshankar @actorsimha @iam_SJSuryah @dop_ravivarman @muthurajthangvl @sundarksam @teamaimpr #Hindustani3 🇮🇳 #Bharateeyudu3 🇮🇳 #WarMode
— Lyca Productions (@LycaProductions) October 8, 2026