 ఇండియన్‌-2 డిజాస్టర్‌.. పార్ట్‌-3పై ఊహించని సర్‌ప్రైజ్..! | Lyca Productions Announced Kamal Haasan Indian 3 Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Indian 3 Movie: ఇండియన్‌-2 డిజాస్టర్‌.. పార్ట్‌-3పై ఊహించని నిర్ణయం..!

Oct 8 2026 3:30 PM | Updated on Oct 8 2026 3:39 PM

Lyca Productions Announced Kamal Haasan Indian 3 Movie

దాదాపు 30 ఏళ్ల క్రితం కమల్ హాసన్ నటించిన సూపర్ హిట్ మూవీ భారతీయుడు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘనవిజయం సాధించింది. ఈ చిత్రంలో కమల్ ద్విపాత్రాభినయంతో అభిమానులను మెప్పించాడు. ఆ తర్వాత ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ఇండియన్‌-2 తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ చిత్రం అంచనాలను అందుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. దీంతో మరో పార్ట్ ఉండదని అంతా భావించారు.

కానీ ఊహించని విధంగా ఈ మూవీకి పార్ట్-3 కూడా రానుందని ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని మేకర్స్ స్వయంగా వెల్లడించారు. సేనాపతి బ్యాక్‌.. ఇండియన్-3 వార్ మోడ్  రానుందని పోస్టర్‌ పంచుకున్నారు. గుర్రాలపై ముగ్గురు వెళ్తున్న ఈ పోస్టర్‌ అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పిక్ చూస్తుంటే కమల్ త్రిపాత్రాభినయం ఉండనున్నట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. ఇండియన్‌-2 నటించిన కాజల్‌ అగర్వాల్‌, సిద్ధార్థ్‌, ఎస్‌.జె.సూర్య ఇందులో కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతమందించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి సైతం శంకర్ దర్శకత్వం వహించనున్నారు. 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ కామాక్షి భాస్కర్ల లేటెస్ట్ ఫోటోలు
photo 2

విజయవాడ : విద్యుత్ కాంతులతో వెలిగిపోతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 3

తల్లికి బంగారు పతకం, తండ్రి, కుమార్తెకు పీజీ డిగ్రీలు (ఫొటోలు)
photo 4

తెరపై చూసిన నానా కాదు.. ఈ విలక్షణ ఫొటోలు చూడండి!
photo 5

హైదరాబాద్ : భళా..సరస్‌ మేళా (ఫొటోలు)

Video

View all
Prakash Raj Dhruv Rathee Join CJP Protest 1
Video_icon

CJP ధర్నాలో పాల్గొన్న నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, ధృవ్ రాఠీ
Big Crash In Stock Markets ₹7.6 Lakh Crore Investor Wealth Wiped Out 2
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్లలో బిగ్ క్రాష్.. 7.6 లక్షల కోట్ల సంపద ఆవిరి!
Elon Musk Shocking Comments On Star Link India 3
Video_icon

శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ పై ముదురుతున్న వివాదం
Contract Employees Protest Kutami Fails 4
Video_icon

సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాల్సిందే వైద్య సిబ్బంది ధర్నా
Burden Of EMIs On Middle Class Do You Know The Interest Amount On ₹50 Lakh Home Loan? 5
Video_icon

50 లక్షల హోమ్ లోన్ పై వడ్డీ ఎంతో తెలుసా?
Advertisement
 