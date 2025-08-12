 'సతీ లీలావతి'గా మెగా కోడలు.. పెళ్లి పాట చూశారా? | Lavanya Tripathi Latest Movie Sathi Leelavathi Song out Now | Sakshi
Lavanya Tripathi: లావణ్య త్రిపాఠి పెళ్లి పాట వచ్చేసింది..!

Aug 12 2025 5:28 PM | Updated on Aug 12 2025 5:30 PM

Lavanya Tripathi Latest Movie Sathi Leelavathi Song out Now

వరుణ్ తేజ్తో పెళ్లి తర్వాత మెగా కోడలు  లావణ్య త్రిపాఠి నటిస్తోన్న చిత్రం సతీ లీలావతి. మూవీలో దేవ్ మోహన్ హీరోగా నటిస్తున్నారు. సినిమాకు భీమిలీ కబడ్డీ జట్టు, ఎస్‌.ఎం.ఎస్‌(శివ మ‌న‌సులో శృతి) ఫేమ్ తాతినేని సత్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దుర్గాదేవి పిక్చర్స్ బ్యానర్లో నాగ మోహన్ నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా మూవీ నుంచి చిత్తూరు పిల్లా అంటూ సాగే సాంగ్ను రిలీజ్ చేశారు.

(ఇది చదవండి: మెగా కోడలిగా తొలి సినిమా.. లేటేస్ట్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది!)

పెళ్లి వేడుకలో వచ్చే పాట అభిమానులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ పెళ్లిపాటకు వనమాలి లిరిక్స్‌ అందించగా.. నూతన్‌ మోహన్‌, కృష్ణ తేజస్వీ, రితేష్ జి రావు పాడారు. మూవీకి మిక్కీ జే మేయర్‌ ఈ సంగీతమందిచారు. చిత్రంలో నరేష్, వీటీవీ గణేష్, సప్తగిరి, మొట్టా రాజేంద్రన్, జాఫర్ సాదిక్, తాగుబోతు రమేష్, జోషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు

 

