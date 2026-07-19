 జాతీయ అవార్డ్ ప్రకటన.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఫుల్ ఎమోషనల్ | Kollywood Maharaja Movie Child Artist gets emotional for national award | Sakshi
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Maharaja Movie: జాతీయ అవార్డ్ ప్రకటన.. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కన్నీటి పర్యంతం

Jul 19 2026 5:05 PM | Updated on Jul 19 2026 5:13 PM

Kollywood Maharaja Movie Child Artist gets emotional for national award

తాజాగా జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను కేంద్రం ప్రకటించింది. 2024 ఏడాదిలో రిలీజైన సినిమాలకు గానూ ఈ ‍అవార్డులు అందజేయనున్నారు. ఈ అవార్డుల్లో టాలీవుడ్ సినిమాలు సైతం సత్తాయి చాటాయి. కమిటీ కుర్రోళ్లు మూవీ ఉత్తమ చిత్రంగా నిలిచింది. అలాగే కోలీవుడ్‌లో పలు సినిమాలకు నేషనల్ ‍అవార్డ్స్ దక్కాయి. 

అయితే కోలీవుడ్‌ హీరో విజయ్ సేతుపతి మూవీ మహారాజా బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మూవీలో చైల్ట్ ఆర్టిస్ట్‌గా మెప్పించిన సచనా నమీదాస్‌కు జాతీయ ‍అవార్డ్ దక్కింది. ఈ చిత్రానికి గాను ఉత్తమ సహాయ నటిగా ఆమె ఎంపికైంది. ఈ అవార్డుల ప్రకటనను లైవ్‌లో వీక్షించిన సచనా.. తనపేరు వినగానే కన్నీళ్లు ఆపుకోలేకపోయారు. ఒక్కసారిగా ఏడుస్తూ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 

 

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