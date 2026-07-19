మెగా158లో సీనియర్ హీరో..!

చిరంజీవి హీరోగా బాబీ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న చిత్రం మెగా 158(వర్కింగ్ టైటిల్). వాల్తేరు వీరయ్య మూవీ తర్వాత వీరిద్దరు మరోసారి జతకట్టారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లో వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు 'కాకాజీ' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ చిత్రంలో అనశ్వర రాజన్ ఓ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. మరో కీలక పాత్రలో నివేతా పేతురాజ్ నటిస్తున్ననట్లు తెలుస్తోంది.
తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి ఓ క్రేజీ టాక్ వైరల్గా మారింది. ఈ చిత్రంలో సీనియర్ హీరో శరత్ కుమార్ నటిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే శరత్ కుమార్ పాత్రతో పాటు ఈ చిత్రంలో మరో స్పెషల్ పాత్ర కూడా ఉంటుందని సమాచారం.. అది కూడా నెగిటివ్ రోల్ అని లేటేస్ట్ టాక్. ఇక ఈ సినిమా సెకండ్ హాఫ్లో వచ్చే ఫ్లాష్ బ్యాక్ కోసం మెగాస్టార్ సరికొత్త లుక్లో కనిపించనున్నారు. కాగా.. ఈ చిత్రానికి ఎస్ఎస్ తమన్ సంగీతమందిస్తున్నారు.