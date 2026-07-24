 కలలే... కథలే పెంచే..! | Sandeep Reddy Vanga releases Romanchakam first single Radha Ramana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కలలే... కథలే పెంచే..!

Jul 24 2026 3:49 AM | Updated on Jul 24 2026 3:49 AM

Sandeep Reddy Vanga releases Romanchakam first single Radha Ramana

సుమంత్‌ ప్రభాస్, అనంతిక

‘‘రాధా రమణ రాగాలు మనసున మోగే వేళలో... ఏదో తపన తాగేసి వయసులు ఊగే వేళలో... ఓ కన్నా నీ అందమే అలలై అలలై ముంచే..’ అంటూ సాగుతుంది ‘రాధా రమణ’ పాట. సుమంత్‌ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్‌కుమార్‌ జంటగా నటించిన ‘రోమాంచకం’ సినిమాలోనిది ఈ పాట. వేణుగోపాల్‌ రెడ్డి దర్శకత్వంలో సందీప్‌ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో ప్రణయ్‌ రెడ్డి వంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 3న రిలీజ్‌ కానుంది.

ఈ సినిమా నుంచి ‘రాధా రమణ’ పాట లిరికల్‌ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారు మేకర్స్‌. ‘‘కన్నుల్లో అందుకే కలలే... కథలే పెంచే, ఆవేశమే తెరచాటుగా లాగగా, బిడియాల ఆదేశమే  పొరపాటనీ ఆపగా, ఈ ఊగిసలో, ఉందనా లేదనా...’ అంటూ ఈ పాట సాగుతుంది. చంద్రబోస్‌ ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించగా, ఈ చిత్రసంగీత దర్శకుడు వాసుకి వైభవ్‌ పాడారు. ‘‘ప్రేమ, హాస్యం మేళవింపుతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించేలా ఉంటుంది’’ అని దర్శక–నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)
photo 3

గచ్చిబౌలి : 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్-2026 (ఫొటోలు)
photo 4

‘కర్మాఖ్య’ ట్రైలర్ లాంచ్‌...ముఖ్య అతిథిగా విజయశాంతి (ఫొటోలు)
photo 5

ధగధగ మెరిసిపోతున్న అత్తారింటికి దారేది హీరోయిన్ ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Takes Class To Cabinet Ministers 1
Video_icon

మనకెలాగో అభివృద్ధి చేతకాదు.. తిట్టడం కూడా చేతకాదా.. మంత్రులపై చంద్రబాబు ఫైర్
CJP Demands To Resign Education Minister Dharmendra Pradhan 2
Video_icon

దద్దరిల్లిన జంతర్ మంతర్.. ఢిల్లీలో బొద్దింకల నిరసన
Police Warning To CJP Protesters Video Goes Viral 3
Video_icon

మళ్లీ వస్తే డ్రగ్స్ కేసు పెడ్తా.. CJP లీడర్స్ కు పోలీస్ వార్నింగ్
YSRCP Shyamala Fire On BR Naidu Over Tirumala Anjaneya Swamy Idol Theft 4
Video_icon

తిరుమలలో 60 ఏళ్ల చరిత్ర.. మీకు సిగ్గుగా అనిపించట్లేదా BR నాయుడు
Telangana High Court Serious On Hydra 5
Video_icon

హైడ్రా అధికారులకు సంకెళ్లు వేయండి.. హై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 