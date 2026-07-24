సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక
‘‘రాధా రమణ రాగాలు మనసున మోగే వేళలో... ఏదో తపన తాగేసి వయసులు ఊగే వేళలో... ఓ కన్నా నీ అందమే అలలై అలలై ముంచే..’ అంటూ సాగుతుంది ‘రాధా రమణ’ పాట. సుమంత్ ప్రభాస్, అనంతిక సనీల్కుమార్ జంటగా నటించిన ‘రోమాంచకం’ సినిమాలోనిది ఈ పాట. వేణుగోపాల్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో సందీప్ రెడ్డి వంగా సమర్పణలో ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా నిర్మించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబరు 3న రిలీజ్ కానుంది.
ఈ సినిమా నుంచి ‘రాధా రమణ’ పాట లిరికల్ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ‘‘కన్నుల్లో అందుకే కలలే... కథలే పెంచే, ఆవేశమే తెరచాటుగా లాగగా, బిడియాల ఆదేశమే పొరపాటనీ ఆపగా, ఈ ఊగిసలో, ఉందనా లేదనా...’ అంటూ ఈ పాట సాగుతుంది. చంద్రబోస్ ఈ పాటకు సాహిత్యం అందించగా, ఈ చిత్రసంగీత దర్శకుడు వాసుకి వైభవ్ పాడారు. ‘‘ప్రేమ, హాస్యం మేళవింపుతో ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరించేలా ఉంటుంది’’ అని దర్శక–నిర్మాతలు పేర్కొన్నారు.