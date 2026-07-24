 ఆటా... పాటా... | VenkyANIL5 - NKRAR2 has successfully wrapped up an exciting first schedule | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆటా... పాటా...

Jul 24 2026 3:27 AM | Updated on Jul 24 2026 3:27 AM

VenkyANIL5 - NKRAR2 has successfully wrapped up an exciting first schedule

వెంకటేశ్, నందమూరి కల్యాణ్‌రామ్‌ హీరోలుగా అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘వెంకీఅనిల్‌ 5’ (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌). రాయలసీమ నేపథ్యంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో వెంకటేశ్‌కు జోడీగా కీర్తి సురేష్, కల్యాణ్‌రామ్‌ సరసన కృతి శెట్టి నటిస్తున్నారు.

అర్చన, జీ స్టూడియోస్, సురేష్‌ ప్రోడక్షన్స్‌ సమర్పణలో సాహు గారపాటి నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజ్‌ కానుంది. కాగా, ఈ సినిమా తొలి షెడ్యూల్‌ ముగిసిందని చిత్రబృందం పేర్కొంది. 

‘‘తొలి షెడ్యూల్‌ చిత్రీకరణ కోసం హైదరాబాద్‌లో ప్రత్యేకంగా సెట్‌ను నిర్మించాం. ప్రధాన తారాగణం పాల్గొనగా టాకీ పార్ట్‌తో పాటు ఓ పాటను కూడా చిత్రీకరించాం. ఈ సన్నివేశాలు ఈ సినిమాకి హైలైట్‌గా ఉంటాయి’’ అని యూనిట్‌ పేర్కొంది. ఈ చిత్రానికి సంగీతం: జీవీ ప్రకాశ్‌కుమార్‌.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నారింజ రంగు డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతున్న నటి సిరి హనుమంత్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

వైభ‌వ్ విశ్వ‌రూపం.. జింబాబ్వేపై భార‌త్ ఘ‌న విజ‌యం (ఫొటోలు)
photo 3

గచ్చిబౌలి : 11వ అఖిల భారత పోలీస్ జూడో క్లస్టర్-2026 (ఫొటోలు)
photo 4

‘కర్మాఖ్య’ ట్రైలర్ లాంచ్‌...ముఖ్య అతిథిగా విజయశాంతి (ఫొటోలు)
photo 5

ధగధగ మెరిసిపోతున్న అత్తారింటికి దారేది హీరోయిన్ ప్రణీత (ఫొటోలు)

Video

View all
Chandrababu Takes Class To Cabinet Ministers 1
Video_icon

మనకెలాగో అభివృద్ధి చేతకాదు.. తిట్టడం కూడా చేతకాదా.. మంత్రులపై చంద్రబాబు ఫైర్
CJP Demands To Resign Education Minister Dharmendra Pradhan 2
Video_icon

దద్దరిల్లిన జంతర్ మంతర్.. ఢిల్లీలో బొద్దింకల నిరసన
Police Warning To CJP Protesters Video Goes Viral 3
Video_icon

మళ్లీ వస్తే డ్రగ్స్ కేసు పెడ్తా.. CJP లీడర్స్ కు పోలీస్ వార్నింగ్
YSRCP Shyamala Fire On BR Naidu Over Tirumala Anjaneya Swamy Idol Theft 4
Video_icon

తిరుమలలో 60 ఏళ్ల చరిత్ర.. మీకు సిగ్గుగా అనిపించట్లేదా BR నాయుడు
Telangana High Court Serious On Hydra 5
Video_icon

హైడ్రా అధికారులకు సంకెళ్లు వేయండి.. హై కోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 