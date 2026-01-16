 మల్టీస్టారర్‌ మూవీ.. నెలరోజుల్లోనే ఓటీటీలోకి.. | Kannada Movie 45 OTT Release Date Out | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

OTT: కన్నడ స్టార్‌ హీరో కొత్త మూవీ.. ఓటీటీలో ఎప్పుడంటే?

Jan 16 2026 3:28 PM | Updated on Jan 16 2026 3:35 PM

Kannada Movie 45 OTT Release Date Out

కన్నడ స్టార్‌ హీరోలు శివరాజ్‌కుమార్‌, ఉపేంద్ర, రాజ్‌.బి శెట్టి ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన చిత్రం 45. సంగీత దర్శకుడు అర్జున్‌ జన్య దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీ కన్నడలో డిసెంబర్‌ 25న విడుదలైంది. అయితే తెలుగులో మాత్రం కొత్త సంవత్సరం కానుకగా జనవరి 1న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రం నెలరోజుల్లోనే ఓటీటీకి వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. జీ5లో జనవరి 23న రిలీజ్‌ అవుతోంది. ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది.

కథ
వినయ్‌ (రాజ్‌. బి శెట్టి) ఓ సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగి. ఓ రోజు అనుకోకుండా అతడి బైక్‌ ఢీ కొట్టి రోసీ అనే కుక్క చనిపోతుంది. ఆ కుక్క రాయప్ప(ఉపేంద్ర) అనే డాన్‌కు చెందినది. ప్రాణంగా చూసుకునే కుక్క చావుకు కారణమైన వినయ్‌ను 45 రోజుల్లో చంపాలనుకుంటాడు. అప్పటినుంచి అతడి జీవితం అయోమయంగా మారుతుంది. ఆ సమయంలో వినయ్‌ జీవితంలోకి శివ (శివ రాజ్‌కుమార్‌) వస్తాడు. అసలు ఈ శివ ఎవరు? రాయప్ప వినయ్‌ను చంపేశాడా? చివరకు ఏం జరిగిందనేది తెలియాలంటే 45 సినిమాను ఓటీటీలో చూడాల్సిందే!

 

 

చదవండి: ది రాజాసాబ్‌ కలెక్షన్స్‌.. ఫస్ట్‌ వీక్‌ ఎంతంటే?

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాయ్‌లాండ్‌లో సంక్రాంతికి వస్తున్నాం బ్యూటీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

హీరోయిన్ లయ సంక్రాంతి బొమ్మల కొలువు (ఫోటోలు)
photo 3

సంక్రాంతి పతంగులు ఎగరేస్తోన్న అనసూయ (ఫోటోలు)
photo 4

సంక్రాంతి సంబురాల్లో సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రముఖ సినీ నిర్మాత 'అచ్చిరెడ్డి' బర్త్‌డే వేడుకలో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Leader And Kasu Mahesh Reddy At Palnadu 1
Video_icon

పిన్నెల్లికు చేరుకున్న సాల్మన్ మృతదేహం
Kasu Mahesh Reddy Phone Call to YS Jagan over YSRCP Activist Salman Funeral in Pinnelli 2
Video_icon

Pinnelli: సాల్మన్ అంత్యక్రియలను అడ్డుకోవద్దంటూ పోలీసులకు హెచ్చరిక
Alternative Routes From VJA To HYD 3
Video_icon

VJA To HYD: ఈ దారిలో వస్తే మంచిది
Anantha Venkatarami Reddy Strong Warning to TDP MLA Daggupati Prasad on Corruption 4
Video_icon

Venkatarami : చంద్రబాబు అరాచకాలు.. రెచ్చిపోతున్న టీడీపీ మాఫియా
Rachamallu Siva Prasad Told a Funny Story on Chandrababu And Lokesh 5
Video_icon

చంద్రబాబు, లోకేష్ పై ఒక చక్కటి కథ చెప్పిన రాచమల్లు
Advertisement
 