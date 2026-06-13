 టాలీవుడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ | Hit And Run Movie Actress First Look Poster Revealed By Rakul Preet Singh, Went Viral On Social Media | Sakshi
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Hit and Run Movie: టాలీవుడ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ.. హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్

Jun 13 2026 5:03 PM | Updated on Jun 13 2026 6:05 PM

Hit and run Movie actress First Look Poster Revealed by Rakul Preet Singh

సంజయ్ రావ్, నటాషా సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో వస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘హిట్ అండ్ రన్’. ఈ మూవీని క్రైమ్ థ్రిల్లర్ జానర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని  సతీష్ రెడ్డి అల్లం ఎంటర్టైన్మెంట్, శ్రీలక్ష్మీ నరసింహస్వామి క్రియేషన్స్ బ్యానర్లపై సతీష్ రెడ్డి అల్లం, కె. శేఖర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి సాయి కృష్ణ సాగర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ మూవీ హీరోయిన్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. హీరోయిన్ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు. ‘హిట్ అండ్ రన్’ కాన్సెప్ట్ తెలిసేలా రిలీజ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌ ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ మూవీలో హీరోయిన్ నటాషా సింగ్  రిపోర్టర్ సాక్షి అనే పాత్రలో కనిపించనున్నారు.  తాజాగా రిలీజైన హీరోయిన్ లుక్ కూడా చాలా డిఫరెంట్‌గా కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమాకి ప్రిన్స్ హెన్రీ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.  ఈ చిత్రంలో కిరీటి, మురళీధర్ గౌడ్, లిరీషా కునపరెడ్డి, రవి ప్రకాష్, జబర్దస్త్ ఇమ్మాన్యుయేల్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

 

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