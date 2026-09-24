శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘జార్జ్ క్రిష్’. మానస వారణాసి హీరోయిన్. జనవరి 14న విడుదల కానుంది. శ్రీను వైట్ల బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ బూస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. దీనిలో శర్వానంద్ భిన్నమైన గెటప్స్తో కనిపించి ఆకట్టుకున్నాడు. చర్చిలో ఫాదర్గా స్వామీజీగా తనదైన ఛార్మింగ్ స్టైల్తో అలరించాడు.
ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై అనిల్ సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. అనూప్ రూబెన్స్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఈ ఫస్ట్ వీడియోతోనే సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. 'నారీ నారీ నడుమ మురారి' మూవీ హిట్ తర్వాత శర్వానంద్ హీరోగా వస్తున్న సినిమా కావడంతో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
George Krish : డ్యుయల్ రోల్లో అదరగొట్టిన శర్వానంద్
Sep 24 2026 2:00 PM | Updated on Sep 24 2026 2:31 PM
శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో శర్వానంద్ హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘జార్జ్ క్రిష్’. మానస వారణాసి హీరోయిన్. జనవరి 14న విడుదల కానుంది. శ్రీను వైట్ల బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ బూస్టర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. దీనిలో శర్వానంద్ భిన్నమైన గెటప్స్తో కనిపించి ఆకట్టుకున్నాడు. చర్చిలో ఫాదర్గా స్వామీజీగా తనదైన ఛార్మింగ్ స్టైల్తో అలరించాడు.