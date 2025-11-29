టాలీవుడ్ సింగర్స్ హేమచంద్ర- శ్రావణ భార్గవి విడిపోయి మూడేళ్లవుతోంది. కానీ, ఇంతవరకు ఈ విషయాన్ని ఈ జంట ధ్రువీకరించలేదు. అసలు దానిపై మాట్లాడేందుకు కూడా ఇష్టపడలేదు. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకి హాజరైన హేమచంద్రకు విడాకుల విషయంపై ప్రశ్న ఎదురైంది.
మీకేంటి ఉపయోగం?
దానిపై హేమచంద్ర మాట్లాడుతూ.. విడాకుల వార్త నిజమా? కాదా? ఎవరైనా కావాలని రూమర్స్ వ్యాప్తి చేస్తున్నారా? అన్న విషయాలు పక్కన పెడితే.. ఈ విషయం గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల మీకేమైనా ప్రయోజనం కలుగుతుందా? ఏదైనా పనికొస్తుందంటే చెప్పండి.. అప్పుడు దీని గురించి మాట్లాడతాను. నాపై వచ్చే కామెంట్స్ను నేనస్సలు పట్టించుకోను. ఏదో ఒకరకంగా వార్తల్లో ఉండాలనుకునే వ్యక్తిని కాదు.
పనికిమాలిన విషయాలను పట్టించుకోను
మీ అందరికీ నేను సింగర్గా తెలుసు. ఆ పని గురించి అడగండి. నా మాటల వల్ల ఒక్కరు స్ఫూర్తి పొందినా చాలు. పనికిమాలిన విషయాల గురించి పట్టించుకోను. నా పర్సనల్ విషయాల గురించి ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుంటే ఒక షో ఏర్పాటు చేయండి. అక్కడ అందరం కలుసుకుందాం. నీకు ఈ విషయం ఎందుకు తెలుసుకోవాలనుంది? అని నేను అడుగుతా.. కరెక్ట్ సమాధానం చెప్పారంటే అప్పుడు నేను జవాబిస్తాను.
పెళ్లి
చివరగా నేను ఏం చెప్తానంటే నాకు సమయం వచ్చినప్పుడే ఈ విషయం గురించి మాట్లాడతాను అని హేమచంద్ర చెప్పుకొచ్చాడు. హేమచంద్ర (Hema Chandra)-శ్రావణ భార్గవి 2013లో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులు జంటగా యాంకరింగ్ కూడా చేశారు. వీరి అన్యోన్య దాంపత్యానికి గుర్తుగా 2016లో పాప శిఖర చంద్రిక పుట్టింది. ఎవరి దిష్టి తగిలిందో.. ఏమో.. కానీ ఈ జంట చాలాకాలంగా విడివిడిగానే జీవిస్తున్నారు.
