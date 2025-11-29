 హీరోయిన్‌ ఎలా అయ్యానంటే..: కృతీ శెట్టి | Krithi Shetty Recalls How She Became a Lead Actress | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Krithi Shetty: ఆరోజు నాన్న రావడం ఆలస్యం.. అలా సినిమా ఛాన్స్‌

Nov 29 2025 7:02 AM | Updated on Nov 29 2025 7:02 AM

Krithi Shetty Recalls How She Became a Lead Actress

ఒక్కోసారి అనుకోకుండా అదృష్టం వరిస్తుంది. అలా లక్‌తో హీరోయిన్‌ అయిన బ్యూటీ కృతీ శెట్టి. ఈ బెంగళూరు బ్యూటీ పుట్టింది మాత్రం ముంబైలో! తండ్రి వ్యాపారవేత్త, తల్లి ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌. కృతీకి నటనపై ఆసక్తి ఉండటంతో తొలి ప్రయత్నంగా వాణిజ్య ప్రకటనల్లో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంది. అదే ఈమెను హీరోయిన్‌ను చేసింది.

ఉప్పెనతో హీరోయిన్‌గా
17 ఏళ్ల వయసులో ఉప్పెన మూవీతో కథానాయికగా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా సూపర్‌ హిట్‌ కావడంతో వరుస అవకాశాలు వచ్చాయి. అలా శ్యామ్‌ సింగరాయ్‌, బంగార్రాజు, మాచర్ల నియోజకవర్గం, ది వారియర్‌, కస్టడీ వంటి పలు చిత్రాల్లో నటించింది. వీటిలో ఒకటీరెండు సినిమాలు మాత్రమే హిట్టవడంతో అమ్మడి క్రేజ్‌ అమాంతం తగ్గిపోయింది.

తమిళ సినిమాలు
దీంతో కేవలం టాలీవుడ్‌నే నమ్ముకోకుండా తమిళ, మలయాళం భాషల్లోనూ సినిమాలు చేస్తోంది. తాజాగా తమిళంలో జీనీ, వా వాద్దియార్‌, లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ కంపెనీ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. కృతీ కెరీర్‌కు ఈ మూడు సినిమాల ఫలితాలు చాలా కీలకంగా మారనున్నాయి. వా వాద్దియార్‌లో కార్తీతో జత కట్టగా జీనీలో రవిమోహన్‌ సరసన నటిస్తోంది. లవ్‌ ఇన్సూరెన్స్‌లో ప్రదీప్‌ రంగనాథన్‌తో కలిసి నటించింది.

హీరోయిన్‌ ఎలా అయ్యానంటే?
వా వాద్దియార్‌ త్వరలో రిలీజ్‌ కాబోతోంది. ఈ క్రమంలో ఓ భేటీలో పాల్గొన్న కృతీ శెట్టి.. తాను హీరోయిన్‌ ఎలా అయ్యానన్నది వెల్లడించింది. ఒక వాణిజ్య ప్రకటనలో నటించేందుకు ఆడిషన్స్‌కు వెళ్లానని, అది ముగిసిన తర్వాత తనను తీసుకెళ్లడానికి తండ్రి రావడం ఆలస్యమైందని పేర్కొంది. దీంతో సమీపంలో ఒక స్టూడియో కనిపిస్తే అక్కడికి వెళ్లగా, అక్కడ ఒక చిత్రం కోసం ఆడిషన్స్‌ జరుగుతున్నాయంది. 

దర్శకుడు ఫోన్‌ చేసి..
వాళ్లు తనను చూసి సినిమాలో నటించేందుకు ఆసక్తి ఉందా? అని అడిగారని గుర్తు చేసుకుంది. దీంతో తన తల్లి ఫోన్‌ నెంబర్‌ ఇచ్చి వచ్చేశానంది. ఆ తర్వాత దర్శకుడు చిట్టిబాబు ఫోన్‌ చేసి మాట్లాడారని, అలా తెలుగులో ఉప్పెన మూవీలో హీరోయిన్‌గా నటించానంది. తమిళంలో కార్తీ సరసన, ప్రదీప్‌ సరసన నటించడం సంతోషంగా ఉందని కృతీ శెట్టి పేర్కొంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బాలకృష్ణ ‘అఖండ 2’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ధోనీ కేరళ వస్తే? ఇది ఏఐ అని చెబితే తప్ప తెలియదు (ఫొటోలు)
photo 3

తమన్నా డైలీ రొటీన్ ఇలా ఉంటుందా! (ఫొటోలు)
photo 4

సీఎస్కే మాజీ క్రికెటర్‌తో బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ రెండో పెళ్లి (ఫొటోలు)
photo 5

రాహుల్ సిప్లిగంజ్ పెళ్లి రిసెప్షన్.. సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Rythu Bharosa Kendras Is A Best Project Says Birmingham University 1
Video_icon

నేషనల్ కాదు ఇంటర్నేషనల్.. జగన్ RBKలకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు
Special Debate On Minister Gummadi Sandhya Rani PA Satish Issue 2
Video_icon

ఆంధ్ర కింగ్ తాలూకా సరే.. మీ మంత్రి తాలూకా PA సంగతి ఏంటి..?
Ditwah Cyclone IMD Issues Heavy Rain Alert To AP 3
Video_icon

దూసుకొస్తున్న దిత్వా తుఫాన్.. రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు
CRDA Notification For Land Acquisition Again In Amaravati 4
Video_icon

బాబు భూదాహం.. ల్యాండ్ పూలింగ్ కు నోటిఫికేషన్
Chandrababu Closing His Cases In AP Fibernet And Skill Development Scam 5
Video_icon

చేసిన స్కాముల కేసులను క్లోజ్ చేసేస్తోన్న చంద్రబాబు
Advertisement
 