చాలా ఏళ్ల క్రితం వర్షం, జయం, నిజం సినిమాల్లో విలనిజంతో అదరగొట్టేసిన గోపీచంద్.. తర్వాతి కాలంలో హీరోగా చాలా మూవీస్ చేశాడు. కానీ హిట్స్ అందుకోలేక ఇబ్బందిపడుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఒకటి రెండు ప్రాజెక్టులు చేస్తూ బిజీగా ఉన్న ఇతడు.. మళ్లీ విలన్గా నటించబోతున్నాడనే రూమర్ వైరల్ అయింది. ఇప్పుడు దీనిపై స్వయంగా గోపీచంద్ క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.
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తమిళ మూవీలో విలన్గా గోపీచంద్ చేయనున్నాడని సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు అవాస్తవం. మీడియా, సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్ ఇలాంటి అసత్యాలని ప్రచారం చేయొద్దు. ఒకవేళ ఏమైనా ప్రకటనలు ఉంటే అధికారిక ఖాతాల నుంచి వెల్లడిస్తాం అని గోపీచంద్ టీమ్ నోట్ విడుదల చేసింది.
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