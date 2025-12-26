 దురంధర్‌ బాక్సాఫీస్.. యానిమల్ రికార్డ్‌ బ్రేక్..! | Dhurandhar Box Office Worldwide Collection Day 21 | Sakshi
Dhurandhar Collections: దురంధర్‌ బాక్సాఫీస్.. యానిమల్ రికార్డ్‌ బ్రేక్..!

Dec 26 2025 12:19 PM | Updated on Dec 26 2025 12:19 PM

Dhurandhar Box Office Worldwide Collection Day 21

బాలీవుడ్ హీరో రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ దురంధర్. పెద్దగా బజ్ లేకుండానే వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను శాసిస్తోంది. డిసెంబర్‌ 5న థియేటర్లలో విడుదలై ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఇప్పటికే 2025లో అ‍త్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఈ చిత్రం.. తాజాగా మరో అరుదైన రికార్డ్‌ సొంతం చేసుకుంది.

ఈ సినిమా విడుదలైన 21 రోజుల్లోనే రూ.1000 కోట్ల మార్క్ దాటేసింది. క్రిస్‌మస్‌ రోజున రూ. 26 కోట్లతో కలెక్షన్స్‌ పరంగా అదరగొట్టింది. దేశవ్యాప్తంగా రూ. 668.80 కోట్లు రాబట్టిన ఈ సినిమా..  ప్రపంచవ్యాప్తంగా  రూ. 1006.7 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఏ రేటింగ్ చిత్రంగా ఘనత సాధించింది. ‍అంతకుముందు ఈ రికార్డ్‌ రణబీర్ కపూర్ యానిమల్‌ పేరిట ఉంది.

కాగా.. ఈ సినిమాకు ఆదిత్య ధార్ దర్శకత్వం వహించారు. పాకిస్తాన్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కించారు.  ధురంధర్‌లో సంజయ్ దత్, ఆర్ మాధవన్, రాకేష్ బేడి, అర్జున్ రాంపాల్, సారా అర్జున్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటించారు. ఈ చిత్రాన్ని జియో స్టూడియోస్,  బీ62 స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. వచ్చే ఏడాది మార్చి 19న దురంధర్ పార్ట్-2 విడుదల కానుంది. 
 

 

