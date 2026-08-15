 కల్లో కల్లోలం... | Dark Chocolate movie first single song launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కల్లో కల్లోలం...

Aug 17 2026 1:16 AM | Updated on Aug 17 2026 1:16 AM

Dark Chocolate movie first single song launch

విశ్వదేవ్, బిందు మాధవి

‘‘డార్క్‌ చాక్లెట్‌’ కొత్త తరహా సినిమా. ఈ చిత్రం గురించి ఆడియన్స్‌ కచ్చితంగా మాట్లాడుకుంటారు’’ అని విశ్వదేవ్‌ రాచకొండ అన్నారు. ఆయన హీరోగా శశాంక్‌ శ్రీవాస్తవ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘డార్క్‌ చాక్లెట్‌’. ఓ ప్రధాన పాత్రలో బిందు మాధవి నటించారు. రానా దగ్గుబాటి సమర్పణలో స్పిరిట్‌ మీడియా, వాల్టెయిర్‌ ప్రోడక్షన్స్‌ సంస్థలు నిర్మించిన ఈ చిత్రం త్వరలో విడుదల కానుంది. 

ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాలోని ‘కల్లో కల్లోలం... ఇది కంట్రోలే కాని కలకలం’ సాంగ్‌ లాంచ్‌ను నిర్వహించారు మేకర్స్‌. సంగీత దర్శకుడు వివేక్‌ సాగర్‌ స్వరకల్పనలో బాలాదిత్య సాహిత్యం అందించిన ఈ పాటను అనురాగ్‌ కులకర్ణి పాడారు. ‘‘కల్లో కల్లోలం...’ పాటలో ఈ సినిమా కథంతా నిక్షిప్తమై ఉంది. కొత్త రకం డార్క్‌ కామెడీ సినిమా ఇది’’ అని ఈ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో శశాంక్‌ పేర్కొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

పద్ధతిగా 'హిట్' సినిమా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

భర్త బర్త్‌డే.. క్యూట్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన కరీనా (ఫొటోలు)
photo 3

నల్లని చీర.. ఎర్రటి పూలు.. అందంగా రాశీ (ఫొటోలు)
photo 4

'ఇరుముడి'లో రవితేజ కూతురిగా చేసిన పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

అమ్మ చీరలో త్రిష.. ఇది చాలా స్పెషల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Ground Report On Principal Roopa Reddy Incident 1
Video_icon

ఆ రోజు ఇంట్లో ఏం జరిగింది! రూపా రెడ్డి భర్తపై పోలీసుల అనుమానాలు
Waterways Leisure Tourism Stock Split 1 Share To Become 10 Shares 2
Video_icon

100 షేర్లకు 1000 షేర్లు! లిస్టయిన 10 రోజుల్లోనే బంపరాఫర్..
Rtd ASP Rajeshwar Reddy Over Goddali Party Allegations 3
Video_icon

ఎవరిది గొడ్డలి పార్టీ? ఇదిగో సాక్ష్యం.. ఈ వీడియో చూసే దమ్ముందా బాబు..
Case Files On Agarwal Hospital Doctor Kandragunta Srinivasa Rao 4
Video_icon

పెళ్లైన 7 రోజులకే.. నా భర్త అరాచకం అంతా ఇంతా కాదు
YSRCP RK Roja Fires On Chandrababu And Nara Lokesh 5
Video_icon

సిగ్గుందా..! ఫస్ట్ మహిళలకు క్షమాపణ చెప్పు.. బాబు,లోకేష్ కు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
Advertisement
 