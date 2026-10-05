చిరంజీవి ప్రధాన పాత్రలో, దర్శకుడు బాబీ తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ‘కాకా’. ఈ సినిమా 2027 జనవరి 13న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో చిరంజీవి ‘కదిరి కాళిదాస్’గా కనిపించనున్నారు. అయితే తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా నుంచి ఓ ఆసక్తికర విషయాన్ని వెల్లడించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ దర్శక, నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ మేరకు అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు. దర్శకుడు బాబీ ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.‘ఓ పవర్ఫుల్ పాత్ర కోసం ప్రముఖ దర్శక, నటుడు అనురాగ్ కశ్యప్ను ‘కాకా’ చిత్రబృందం ఎంపిక చేసింది. ఈ సినిమాలో ఆయన అత్యంత కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారు’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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Some characters are meant to leave a lasting impact. 🔥 Delighted to welcome the POWERHOUSE @anuragkashyap72 garu on board #Kaaka for a pivotal role. His presence is sure to add another intense layer to this high-voltage entertainer. 🙌 Worldwide Grand Release on January 13th, 2027❤️🔥 Produced by @TheKVNofficial @KvnProductions Megastar @KChiruTweets #AnaswaraRajan @Nivetha_Tweets @MusicThaman @vijaykartikdop @AntonyLRuben @artkolla @saranyapotla @konavenkat99 @Chakrif1 @vforvineeth @UrsVamsiShekar @HaashtagMedia @KaakaMovie @zeemusicsouth #KAAKAOnJan13
— Bobby (@dirbobby) October 5, 2026