 కృష్ణుడు ఎలిమినేట్‌.. ‘నీలో మా నాన్న కళ్లు చూసుకున్నా అన్నా..’ | Bigg Boss Telugu 10 Day 14 Highlights | Sakshi
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Bigg Boss Highlights: కృష్ణుడు ఔట్‌.. కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న హౌస్‌మేట్స్‌

Sep 21 2026 8:25 AM | Updated on Sep 21 2026 8:46 AM

Bigg Boss Telugu 10 Day 14 Highlights

బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు సీజన్‌ 10లో ఆదివారం ఎపిసోడ్‌ ఎమోషనల్‌గా సాగింది. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయన పాటలతో నాగార్జున స్టేజ్‌పైకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు.  ప్రేక్షకులతో ముచ్చటించిన నాగ్‌.. వారికి ఎవరు నచ్చుతున్నారు? ఎవరి ఆట ఎలా ఉంది? అనే విషయాలను తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అక్కినేని నాగేశ్వరరావు జయంతి సందర్భంగా ఆయనకు, తనకు ఎంతో ఇష్టమైన చేనేత వస్త్రాలను ధరించినట్లు నాగార్జున తెలిపారు. ప్రతి ఒక్కరూ చేనేతను ప్రోత్సహించాలని ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులను కోరారు. ఇది ఇలా ఉంటే అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్‌లో ఏం జరిగింది?. అంతలా ఎమోషనల్‌ ఎందుకు అయ్యారో ఒకసారి తెలుసుకుందాం.. రండి!
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పాటలు.. డ్యాన్సులతో సందడి
హౌస్‌లో వినోదం మొదలైంది. ఝాన్సీ ‘చెమ్కీల అంగీలేసి’ పాట పాడగా.. త్రిగుణ్‌, అమన్‌ తమదైన స్టైల్‌లో బిగ్‌బాస్‌పై పాట పాడి అలరించారు. అనంతరం ముకేశ్‌, దేబ్జానీ కలిసి ‘ఎవరెవరో’ పాటకు రొమాంటిక్‌ డ్యాన్స్‌తో ఆకట్టుకున్నారు. వర్షిణి, చరణ్‌ ‘వస్తున్నాయ్‌ ఫీలింగ్స్‌’ పాటకు డ్యాన్స్‌ చేసి ఎపిసోడ్‌లో సందడి చేశారు.

కృష్ణుడికి ఎండ్‌ కార్డ్‌..
ఈ వారం బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌ నుంచి కృష్ణుడు ఎలిమినేట్‌ అయ్యారు. చివరి రౌండ్‌లో సృష్టి, కృష్ణుడు మాత్రమే మిగలగా.. వారిలో కృష్ణుడి జర్నీకి ఎండ్‌ కార్డ్‌ పడింది. ‘నీ కోసం స్టేజ్‌పై వెయిట్‌ చేస్తుంటా.. వచ్చేయ్‌’ అంటూ నాగార్జున చెప్పడంతో కృష్ణుడు ఇంటి సభ్యులకు వీడ్కోలు పలికారు. బయటకు వెళ్తూ కృష్ణుడు మాత్రం తన ఎలిమినేషన్‌పై బాధపడటం లేదని చెప్పారు. గత వారం తాను చాలా లోగా ఉన్నానని, సరిగ్గా ఆడలేకపోయానని అంగీకరించారు. ‘నేను ఆడలేనందుకు బాధపడటం లేదు. నేను వెళ్లిపోతానని మీకు ముందే చెప్పాను. నేను ట్రై చేశా.. కానీ ఆడలేకపోయాను. అందరూ బాగా ఆడండి. స్ట్రాంగ్ గేమ్ ఆడాలంటే స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్స్‌ ఉండాలి. ఇక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు’ అని కృష్ణుడు చెప్పి ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చారు.

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కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న రోహిత్‌
కృష్ణుడు బయటకు వెళ్తున్న సమయంలో రోహిత్‌ తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురయ్యాడు. ‘మీ కళ్లు మా నాన్నలాగే ఉంటాయి అన్నా. మీరు వెళ్లిపోతుంటే ఆ కళ్లను చూసే ఛాన్స్‌ కూడా నాకు ఉండదు’ అంటూ రోహిత్‌ ఏడ్చాడు. అది చూసిన కృష్ణుడు కూడా ఎమోషనల్‌ అయ్యారు. తనకంటే చిన్నవాళ్లను అర్థం చేసుకోవడంలో కొన్నిసార్లు విఫలమయ్యానని కృష్ణుడు  చెప్పారు. ‘నేను కూడా అలా రియాక్ట్‌ అయ్యి ఉండాల్సింది కాదు. నేను కూడా ఫీల్‌ అవుతున్నా. కోపంలో కంట్రోల్‌ చేసుకోలేకపోయాను. మీ అందరికంటే పెద్దోడ్ని అయినా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను’ అంటూ కృష్ణుడు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

 ఆరోగ్యం గురించి కృష్ణుడు ఏమన్నాడంటే..
ఎలిమినేషన్‌ అనంతరం స్టేజ్‌పైకి వచ్చిన కృష్ణుడు నాగార్జునతో తన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి మాట్లాడారు. ‘నేను చేసిన మిస్టేక్‌ ఏంటంటే.. గత ఎనిమిది రోజులుగా షుగర్‌ తినడం మానేశాను.  ఇలా అయితే హెల్త్‌కు బెనిఫిట్‌ అవుతుందని అనుకున్నాను. కానీ వీక్‌ అవుతానని అనుకోలేదు. అది రివర్స్‌ అయ్యింది. నేను కనీసం పది కేజీల స్వీట్స్‌ తింటాను. సడెన్‌గా షుగర్‌ మానేయడంతో వీక్‌ అయిపోయాను. దాని ఎఫెక్ట్‌ చాలా చూపించింది’ అని కృష్ణుడు తెలిపారు. దీనిపై నాగార్జున స్పందిస్తూ.. బయటకు వెళ్లిన తర్వాత కూడా మెల్లగా షుగర్‌ను తగ్గించుకుంటూ రెండు నెలల్లో పూర్తిగా మానేయాలని సూచించారు.

వచ్చే వారం..
బిగ్‌బాస్‌ తెలుగు 10లో వచ్చే వారం కంటెస్టెంట్లకు మరో ఆసక్తికరమైన టాస్క్‌ ఎదురుకానుంది. ‘Temptation vs Tension’ పేరుతో జరగనున్న ఈ గేమ్‌లో కంటెస్టెంట్లకు ఎలాంటి ఛాలెంజ్‌లు ఎదురవుతాయి? ఎవరెవరు టెంప్టేషన్స్‌కు లొంగుతారు? ఎవరెవరు ఒత్తిడిని తట్టుకుని నిలబడతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. వచ్చే వారం ఈ గేమ్‌ హౌస్‌లో కొత్త గొడవలకు, ట్విస్టులకు కారణమయ్యేలా కనిపిస్తోంది. ఇలా కృష్ణుడి ఎలిమినేషన్‌తో ఒకవైపు భావోద్వేగం.. మరోవైపు పాటలు, డ్యాన్సులతో ఆదివారం ఎపిసోడ్‌ సాగింది. 
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