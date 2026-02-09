 బలవంతంగా ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్నా: ప్రిన్స్‌ యావర్‌ | Bigg Boss Fame Prince Yawar Revealed He Engaged | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Prince Yawar: నా నెంబర్‌ తీసుకుంది తనే.. ఫ్యామిలీ ఒత్తిడి వల్లే నిశ్చితార్థం!

Feb 9 2026 2:32 PM | Updated on Feb 9 2026 3:06 PM

Bigg Boss Fame Prince Yawar Revealed He Engaged

దగ్గరి బంధువే తనను నిండా ముంచాశాడని ఇటీవలే ఓ వీడియో రిలీజ్‌ చేశాడు బిగ్‌బాస్‌ కంటెస్టెంట్‌, మోడల్‌ ప్రిన్స్‌ యావర్‌. అయితే కుటుంబ సభ్యుల బలవంతం వల్ల అతడి కూతుర్ని ఎంగేజ్‌మెంట్‌ కూడా చేసుకున్నానని చెప్తున్నాడు. తాజా ఇంటర్వ్యూలో ప్రిన్స్‌ యావర్‌ మాట్లాడుతూ.. ప్రపంచంలో ఎవర్నీ నమ్మడానికి లేదు. నేను నా దగ్గరి బంధువు చేతిలోనే మోసపోయాను. 

బలవంతంగా నిశ్చితార్థం
అతడు నన్ను ఓ ఫంక్షన్‌కు రమ్మని బలవంతం చేశాడు. అక్కడికి అతడి కూతురు కూడా వచ్చింది. ఆమెకు నేనంటే ఇష్టం. ఆ ఇష్టంతోనే నా నెంబర్‌ తీసుకుంది. అలా ఇద్దరం తరచూ ఫోన్‌ మాట్లాడుకునేవాళ్లం. ఆమెకు నన్ను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆశ! నా కుటుంబ సభ్యుల ఒత్తిడి వల్ల తనను ఎంగేజ్‌మెంట్‌ చేసుకున్నాను. కానీ పెళ్లి మాత్రం జీవితంలో సెటిలయ్యాక చేసుకుంటానన్నాను. అందులో తప్పేముంది?

మోసం
ఆమె తండ్రి.. ల్యాండ్‌లో రూ.30 లక్షలు పెడితే రూ.50 లక్షలు తిరిగిస్తానన్నాడు. అంత సొమ్ము నా దగ్గర లేదు. అయినా తనను నమ్మి నేను కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బునంతా ఇచ్చేశాను.  నా దగ్గరున్న రూ.18 లక్షలు, నా స్నేహితుడిని అడిగి మరో రూ.5 లక్షలు.. అంటే మొత్తం రూ.23 లక్షలు ఇచ్చాను. బదులుగా రూ.40 లక్షలిస్తానన్న అతడు తర్వాత మాట మార్చేశాడు. నెలలు గడుస్తున్నా పైసా ఇవ్వలేదు. నా బ్రదర్‌కి రూ.7 లక్షలు ఇచ్చానంటున్నాడు. 

డిప్రెషన్‌
నాకు ఒక్కమాటైనా చెప్పకుండా వేరేవాళ్లకు ఎలా ఇస్తాడన్నది నా ప్రశ్న. నా డబ్బు నాకు తిరిగివ్వకపోగా తన కూతురిని అడ్డుపెట్టుకుని సింపతీ డ్రామాలు ఆడుతున్నాడు. నాయకుల పేర్లు చెప్పి బెదిరిస్తున్నాడు. వాళ్ల వల్ల నేను 8 నెలలుగా డిప్రెషన్‌లో ఉన్నాను. మానసిక ప్రశాంతతను కోల్పోయి ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోలేను అని ప్రిన్స్‌ యావర్‌ భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు.

చదవండి: ఫస్ట్‌ ఎవరు ప్రపోజ్‌ చేశారో చెప్పిన కరీనా కపూర్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

గ్లామర్‌తో పడేస్తున్న శ్రద్ధా దాస్‌.. నెట్టింట ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

హైదరాబాద్ : చార్మినార్ వద్ద ఆధ్యాత్మిక శోభ (ఫొటోలు)
photo 3

కుటుంబ వివాహ వేడుక.. తమిళనాడు ప్రముఖులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయ పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలీల, థమన్‌, తేజ సజ్జా (ఫోటోలు)
photo 5

వివాహ వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్‌.. జననేతకు ఆత్మీయ పలకరింపులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Clash Between TDP Leaders in P Gannavaram Konaseema District 1
Video_icon

కోనసీమ టీడీపీలో గ్రూప్ వార్ నేతల మధ్య విభేదాలు
Exclusive Video Ambati Rambabu visuals at Guntur Court 2
Video_icon

గుంటూరు కోర్టులో అంబటి రాంబాబు విజువల్స్
Rachamallu Siva Prasad Reddy Fire On Chandrababu 3
Video_icon

తప్పు ఒప్పుకున్న చంద్రబాబు.. ఫైన్ కట్టిన హెరిటేజ్
Perni Nani Slams Chandrababu And Nara Lokesh 4
Video_icon

Perni Nani: మీరు మనుషులా.. రాక్షసులా..? రాష్ట్రాన్ని అల్లకల్లోలం చేస్తున్నారు
YSRCP Ambati Rambabu To Guntur Court 5
Video_icon

గుంటూరు కోర్టుకు అంబటి రాంబాబు
Advertisement
 