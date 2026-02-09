 ఫస్ట్‌ ఎవరు ప్రపోజ్‌ చేశారో చెప్పిన కరీనా కపూర్‌ | Kareena Kapoor reveals if it was she or Saif Ali Khan who said I love you First | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Kareena Kapoor: నగలు గిఫ్ట్‌.. ముందు ఎవరు ప్రపోజ్‌ చేశారంటే?

Feb 9 2026 12:14 PM | Updated on Feb 9 2026 12:21 PM

Kareena Kapoor reveals if it was she or Saif Ali Khan who said I love you First

ప్రేమికుల దినోత్సవం ఫిబ్రవరి 14 అయినప్పటికీ వారం రోజుల ముందే సందడి మొదలవుతుంది. రోజ్‌డే, ప్రపోజ్‌ డే, చాక్లెట్‌ డే, టెడ్డీ డే.. అంటూ ఫిబ్రవరి 7 నుంచే రోజుకో రకమైన సెలబ్రేషన్స్‌ జరుపుకుంటారు. అలా ఫిబ్రవరి 8న ప్రపోజ్‌ డే. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్‌ జంట కరీనా కపూర్‌- సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ తమలో ఎవరు ముందుకుగా ప్రపోజ్‌ చేశారో వెల్లడించారు.

నగలు బహుమతి
వీరిద్దరూ జంటగా వోగ్‌ ఇండియాకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఈ సందర్భంగా అనేక ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. కరీనా కపూర్‌ మాట్లాడుతూ నా బర్త్‌డే, పెళ్లిరోజుకు సైఫ్‌ జ్యువెలరీ గిఫ్ట్‌గా ఇస్తుంటాడు అంది. ఇంతలో సైఫ్‌ కలగజేసుకుంటూ ఏదైనా గొప్ప విజయం సాధించినప్పుడు కూడా తనకు బహుమతులిస్తుంటాను అని చెప్పాడు.

నాకైతే గుర్తు లేదు
ఐ లవ్యూ ఎవరు ముందుగా చెప్పారన్న ప్రశ్నకు.. కరీనా అది నేనే అయ్యుంటుంది. అతడు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టకూడదనే చూస్తాడు. కాబట్టి నేనే సాహసం చేసి చెప్పుంటాను అంది. అందుకు సైఫ్‌.. ఇది నిజంగా బాగుంది, నాకైతే ఎవరు ముందు ప్రపోజ్‌ చేశారన్న విషయం అసలు గుర్తేలేదు అన్నాడు.

పెళ్లి
సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌, కరీనా కపూర్‌ 2008లో వచ్చిన తషాన్‌ సినిమా షూటింగ్‌ సమయంలో ప్రేమలో పడ్డారు. 2012లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి కుమారులు తైమూర్‌, జే సంతానం. కాగా సైఫ్‌ అలీ ఖాన్‌కు ఇది రెండో పెళ్లి కావడం గమనార్హం. గతంలో సైఫ్‌.. అమృత సింగ్‌ను పెళ్లి చేసుకోగా వీరికి సారా అలీ ఖాన్‌, ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్‌ జన్మించారు. ఈ దంపతుల మధ్య భేదాభిప్రాయాలు రావడంతో 2004లో విడిపోయారు.

చదవండి: అజిత్‌ను కలిసేందుకు క్యూ కడుతున్న హీరోలు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : చార్మినార్ వద్ద ఆధ్యాత్మిక శోభ (ఫొటోలు)
photo 2

కుటుంబ వివాహ వేడుక.. తమిళనాడు ప్రముఖులకు వైఎస్‌ జగన్‌ ఆత్మీయ పలకరింపు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న శ్రీలీల, థమన్‌, తేజ సజ్జా (ఫోటోలు)
photo 4

వివాహ వేడుకలో వైఎస్‌ జగన్‌.. జననేతకు ఆత్మీయ పలకరింపులు (ఫొటోలు)
photo 5

ఫ్రెండ్ బర్త్ వేడుకల్లో మన్మధుడు హీరోయిన్ అన్షు.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Nara Lokesh Comments In Allagadda 1
Video_icon

ఇలాగైతే కంపెనీలు రావు.. TDPలో దుమారం రేపుతున్న లోకేష్ వీడియో
New Twist In Software Engineer Vijayashanti Reddy Case 2
Video_icon

సాఫ్ట్ వేర్ విజయశాంతి రెడ్డి కేసులో న్యూ ట్విస్ట్..
Sri Lanka Vs Ireland Match T20 World Cup 2026 3
Video_icon

టీ20 ప్రపంచకప్ లో శ్రీలంక శుభారంభం
Conspiracy On Ambati Rambabu PT Warrant Issued In Fake Cases 4
Video_icon

అంబటి రాంబాబుపై కొనసాగుతున్న కక్ష సాధింపు చర్యలు
Illegal Case On YSRCP Leader Kakani Govardhan Reddy 5
Video_icon

కాకాణిపై మరో అక్రమ కేసు
Advertisement
 