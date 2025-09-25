 బిగ్‌బాస్‌లోకి మరో కంటెస్టెంట్‌ ఫిక్స్‌.. శ్రీజ, పవన్‌ను ఏకిపారేశారు! | Bigg Boss 9 Telugu: 4 Agnipariksha Contestants Enetred, But There is a Twist | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bigg Boss 9 Telugu: షోకి ఎందుకొచ్చినం? టైంపాస్‌ చేయడానికా? అదీ.. అట్టా అడుగు!

Sep 25 2025 1:29 PM | Updated on Sep 25 2025 1:42 PM

Bigg Boss 9 Telugu: 4 Agnipariksha Contestants Enetred, But There is a Twist

బిగ్‌బాస్‌ 9వ సీజన్‌ (Bigg Boss Telugu 9)లో ప్రస్తుతం పదమూడు మంది కంటెస్టెంట్లున్నారు. విన్నింగ్‌ మెటీరియల్‌ అనిపించేలా ఏ ఒక్కరూ లేరు. అంతో ఇంతో ఇమ్మాన్యుయేల్‌ పర్వాలేదనిపిస్తున్నాడు. ఆటకు ఆట.. వినోదానికి వినోదం, ఎమోషన్స్‌కు ఎమోషన్‌.. అన్నింటినీ బ్యాలెన్స్‌ చేస్తున్నాడు. కానీ కొన్నిసార్లు అతి మంచితనం చూపిస్తున్నాడు.

అగ్నిపరీక్ష నుంచి మరొకరు
ఇకపోతే అగ్నిపరీక్ష నుంచి వచ్చిన కామనర్స్‌ ప్రేక్షకులకు విపరీతంగా విసుగు తెప్పిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కదా! అయితే అదే అగ్నిపరీక్ష నుంచి మరో ఇద్దర్ని హౌస్‌కు పంపించనున్నారు. ఈ మేరకు తాజాగా ఓ ప్రోమో వదిలారు. అందులో షాకిబ్‌, దివ్య నిఖిత, నాగ ప్రశాంత్‌, అనూష రత్నం ఉన్నారు. వీరిలో ఒకర్ని మీరే ఎంపిక చేయాలని  బిగ్‌బాస్‌ కంటెస్టెంట్లకు బాధ్యత అప్పగించాడు. 

ఉన్నదున్నట్లు మాట్లాడిన అనూష
దానికంటే ముందు అనూష.. శ్రీజ (Dammu Srija)కు వరుస కౌంటర్లిచ్చింది. నీ ఇగో సంతృప్తి చెందకపోతే పుండుపై పిన్నుతో గుచ్చినట్లు పొడుస్తూనే ఉంటావ్‌. 24 గంటలు నెగెటివ్‌ ఎనర్జీతో ఉండే నీతోనే స్వాప్‌ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా అంది. ఆ మాటకు శ్రీజ షాకై అలా చూస్తూ కూర్చుండిపోయింది. షాకీబ్‌.. పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్థానాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటున్నట్లు వెల్లడించాడు. 

టైంపాస్‌ చేయడానికా?
అక్కడితో ఆగలేదు. పవన్‌ చేస్తున్న పనుల్ని ఎండగట్టాడు. షోకి ఎందుకొచ్చినం బ్రో? టైంపాస్‌ చేయడానికి కాదు కదా.. బయటకు వెళ్లగొడితే ఎట్లుంటదనేది నేను ఆల్‌రెడీ చూసేశిన. ఆ ఫీలింగ్‌ మీకు తెలియదు అన్నాడు. మొత్తానికి వచ్చీరావడంతోనే శ్రీజ, పవన్‌ కల్యాణ్‌కు ఆడియన్స్‌ ఎలా ఫీలవుతున్నారనేది చెప్పి వారికి హింట్లు ఇచ్చేశారు. ఇక హౌస్‌మేట్స్‌ అందరూ దివ్య నిఖితను సెలక్ట్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

 

చదవండి: ముచ్చుముఖం రీతూ.. నా భర్తకు ఏదో అలవాటు చేసింది

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విజయనగరం : సిరిమాను వచ్చింది.. సంబరం తెచ్చింది (ఫొటోలు)
photo 2

అంబానీ నవరాత్రి ఉత్సవాలు:నీతా, రాధికా గార్బా డ్యాన్స్‌తో సందడి

photo 3

విశాఖపట్నం..యూత్‌ జోష్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల బ్రహ్మోత్సవాలు..చిన్నశేషవాహనంపై శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 5

'వోగ్స్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ 2025'లో మెరిసిన కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)

Video

View all
Delhi High Court Key Comments on Akkineni Nagarjuna AI Videos 1
Video_icon

AI వీడియోలు, పెయిడ్ ప్రమోషన్స్ ఆపాలని నాగార్జున పిటిషన్
YV Subbareddy Strong Reply to Repoter Question 2
Video_icon

ఏం మాట్లాడుతున్నవయ్యా.. రిపోర్టర్కి YV సుబ్బారెడ్డి అదిరిపోయే రిప్లై
Allu Arjun Father In Law Kancharla Chandrasekhar Reddy House Demolition 3
Video_icon

ఇల్లు కూల్చేస్తారా..! ఇదెక్కడి ఘోరం
Pawan Kalyan OG Movie Public Reaction Video 4
Video_icon

OG సినిమా హిట్టా..! ఫట్టా..!

Kakani Govardhan Reddy Satirical Comments On Chandrababu Fake Promises 5
Video_icon

Kakani: కళ్ళు ఆర్పకుండా అలవోకగా అబద్ధాలు చెప్తాడు
Advertisement
 